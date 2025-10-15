為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    國務機要費除罪化 卓榮泰、馬永成、林德訓、陳鎮慧均不受懲戒

    2025/10/15 13:26 記者楊國文／台北報導
    因立院在2022年修正會計法第99條之一，將國務機要費除罪化，監察院雖將時任總統府副秘書長卓榮泰、總統府辦公室主任馬永成、林德訓及機要陳鎮慧4人彈劾並移送懲戒，懲戒法院決卓等4人均不受懲戒。（記者楊國文攝）

    因立院在2022年修正會計法第99條之一，將國務機要費除罪化，監察院雖將時任總統府副秘書長卓榮泰、總統府辦公室主任馬永成、林德訓及機要陳鎮慧4人彈劾並移送懲戒，懲戒法院決卓等4人均不受懲戒。（記者楊國文攝）

    前總統陳水扁、妻子吳淑珍涉國務機要費案纏訟16年後，立法院2022年修正會計法將國務機要費除罪化，扁、珍及前總統府辦公室主任馬永成、林德訓及前總統府機要陳鎮慧均免訴確定。現任行政院長、時任總統府副秘書長的卓榮泰、馬、林及陳等４人均被監察院彈劾，並移送懲戒院懲戒；懲戒法院認為，刑事部份因為已除罪化、諭知免訴判決，判卓等4人均不受懲戒。可上訴。

    檢方起訴指出，扁、珍及馬永成、林德訓、陳鎮慧等5人共同侵占、詐領國務機要費共1億415萬2395元被起訴，一審判扁、珍均無期徒刑，馬永成20年、林德訓16年、陳鎮慧免刑。

    由於立法院2022年6月15日修正《會計法》第99條之1，明定2006年12月31日前，國務機要費支用人員如涉及刑事責任者，免除其刑事責任。高院更二審於2022年5月依據國務機要費除罪化的新法，改判扁等5人免訴；高檢署後來未上訴，此案定讞。

    行政懲戒方面，監察院認為前總統府機要陳鎮慧報支的國務機要費違反政府採購法及會計法規定，時任總統府辦公室主任馬永成、林德訓未認真審核、未盡管理之責；時任總統府副秘書長的卓榮泰及辦公室主任林德訓違反審計法第14條規定，拒絕審計法查核國務機要費相關憑證，卓亦對國務機要費查核公文延遲未批示等情況。

    此外，總統府會計處於2006年7月就告知林德訓，國務機要費恐有不當支出，卻未積極保全證據，導致陳鎮慧指示他人毀機密費會計憑證，林未善盡監督管理之責；陳鎮慧離職時，未移交且帶走她自身保管的國務機要費機密費會計憑證及帳冊，違反會計法第115條規定。

    監察院將卓榮泰等4人彈劾後，移送公務員懲戒委員會（現改制為懲戒法院）進行懲戒任。

    懲戒法院一審認為，卓榮泰、馬永成、林德訓及陳鎮慧4人被移送懲戒的事實，包括牽涉刑事責任及應負擔的行政責任，均為2006年以前支用國務機要計畫費用的報支、經辦、核銷、支用的相關行為，屬於會計法第99條之1所明定不追究其行政責任的範圍，依公務員懲戒法第55條後段規定，不經言詞辯論，逕為判決卓4人均應不受懲戒。可上訴懲戒法院二審。

