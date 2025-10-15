為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    夜市塞車擦撞「A走」特斯拉車牌 馬自達女車主冤：自己都嚇一跳

    2025/10/15 13:20 記者王捷／台南報導
    昨晚小北成功夜市旁發生離奇車禍，黑色特斯拉與白色馬自達擦撞後，特斯拉車牌竟被捲入馬自達輪胎內隨車帶走，警方排除酒駕，將調查肇事原因。（民眾提供）

    昨晚小北成功夜市旁發生離奇車禍，黑色特斯拉與白色馬自達擦撞後，特斯拉車牌竟被捲入馬自達輪胎內隨車帶走，警方排除酒駕，將調查肇事原因。（民眾提供）

    台南昨晚7時許發生一起離奇「竊案」，因為夜市塞車，一輛黑色特斯拉轎車與白色馬自達擦撞，車牌竟被捲入馬自達輪胎內，讓馬自達女車主下車察看後稱連自己都嚇一跳，警方目前排除酒駕，將進一步調查。

    據了解，白色馬自達女駕駛，在行經小北成功夜市時，與一輛從夜市停車場駛出的黑色特斯拉轎車碰撞。當時雙方都減速想閃避，但仍發生擦撞。

    特斯拉的前保險桿被擦落部分烤漆，車牌正巧被馬自達前輪勾住捲入輪胎內，雙方駕駛在發生小擦撞後下車察看，白車女車主原本以為輪胎壞了，感覺車輪異常卡頓，結果檢查才驚覺自己的車「偷走」特斯拉的車牌。

    警方獲報趕抵現場時，兩車已停靠路邊，雙方駕駛並無受傷，也未有酒駕情事。由於事故地點路口狹窄，停車場出入口視線受建築遮蔽，警方初步研判可能是雙方視線死角所致。

    意外發生後，引起不少路過民眾圍觀討論，有人拿起手機拍下「偷車牌」的畫面，警方提醒，民眾進出巷道或停車場時務必放慢速度，特別注意左右來車及行人，避免視線死角釀禍。

    目前警方已完成現場測繪與影像調閱，詳細肇事原因及責任歸屬仍由轄區分局進一步調查釐清。

