竹北托嬰中心幼童溺斃 負責人致歉、停業接受調查及處置

女童在收托期間不幸溺斃，幼兒園附設托嬰中心王姓負責人今天出面哽咽致歉，將申請停業接受調查及處置。（民眾提供）

新竹縣竹北市某私立幼兒園附設托嬰中心發生1歲9個月女童溺斃園區生態池的憾事，王姓負責人今天哽咽致歉，「願誠實面對，依法承擔責任」，強調會全力配合檢調調查及主管機關處置，同時也主動辦理停業，協助收托幼童的轉托到其他的托嬰中心。

據了解，此案發生在8日上午11點許，該托嬰中心3位老師帶9名幼兒，在園區戶外活動中心進行課程，女童獨自1人到這座造景生態池。警方調查該池水深約25公分，以木柵欄圍繞，柵欄約50公分高，但有一處約50到100公分寬的缺口。女童疑自行爬近池邊時不慎失足跌入，但因監視器有死角，並未錄到事發過程。

請繼續往下閱讀...

王姓負責人指出，該生態池是建築法規內的滯洪池，因為會積水，園方種植花草、養一些小魚。對於女童跌落園區生態池不幸身故，園方聲明「對於孩子的離去與家長的傷痛，我們感到萬分的愧疚與自責，未能徹底守護孩子的安全，我們責無旁貸，我們願意誠實面對，依法承擔一切的責任。」

聲明指出，有關事發經過及相關法律責任，托嬰中心全力配合檢警單位調查，並遵從主管機關的指示與處置。同時，中心也將主動辦理停業，並協助收託之孩童轉介至其他托嬰中心。

「我們理解社會各界的關注與悲傷，我們會以最謙卑、最負責的態度面對此事。在此向社會大眾致上最深切的歉意。再多愧疚自責承擔都不及受苦家庭之萬分之一。願所有悲痛化為光與力量，撫慰受創的家庭。

王姓負責人指出，該生態池是建築法規內的滯洪池。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法