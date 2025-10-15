為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    強力執行斷水電 萬華警聯手市府杜絕不法色情業者

    2025/10/15 12:50 記者劉慶侯／台北報導
    萬華分局員警到場執行斷水斷電。（記者劉慶侯翻攝）

    萬華分局員警到場執行斷水斷電。（記者劉慶侯翻攝）

    位在台北市萬華區桂林路上的「非凡養生館」，屢屢被查獲暗中經營色情勾當，萬華分局員警經會同北市建築管理工程處、台灣自來水公司、台灣電力公司等單位人員執行斷水斷電，徹底結束了它「非凡」的一生。也展現警方對於違法亂紀業者不予寬貸及掃蕩不法的決心，更讓其他房東業主不敢再將房產租賃給不法業者。

    警方表示，全案緣於非凡養生館屢遭檢舉違法經營色情，前於112年9月遭警方查獲女按摩師與男客非法進行性交易，行為人及業者不僅依法裁罰及移送，更立即將業者報送臺北市政府都市發展局依都市計畫法裁處罰鍰並勒令停止違規使用，且列為「正俗專案」執行對象2年。

    不料業者無視法規，持續挑戰公權力，甚至更換招牌規避，暗中持續經營違法色情交易；萬華分局專案人員持續蒐證，待事證齊全後，於114年9月持搜索票突襲查緝，當場查獲非法性交易行為，行為人除依法移送及裁罰外，業者再經報送臺北市政府都市發展局依法裁處罰鍰並停止建築物供水、供電。

    為展現市政團隊堅決掃蕩色情的行動力，迅即於昨（14）日由萬華分局會同北市建築管理工程處、台灣電力公司及自來水公司聯手執行斷水斷電，執行人員到場時，店家仍然營業中，對於市府劍及履及的執行力，業者顯得措手不及。

    萬華分局表示，警方將持續落實查緝不法色情場所，絕不允許任何不肖業者以身試法，以維護社會風氣與治安秩序，市府團隊亦將通力合作，精進作法提升查報效率，共同營造市民健康安全的生活環境。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播