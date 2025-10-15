央廣又爆去年6月微波站遭美籍男侵入被反鎖 警獲報協助脫困

央廣又爆出去年6月曾有外籍人士侵入後方圓山的微波站。（資料照）

國營媒體中央廣播電台官網，爆發內鬼惡意竄改置放中國五星旗，網站也多次遭網攻癱瘓，外界指稱，央廣恐怕已被中共滲透，不是單純資安事件，現在又爆出，去年6月，曾有外籍人士侵入央廣後方圓山的微波站，侵入發射台機房內，遭意外反鎖無法離開，直到警方獲報才找到人協助脫困。

中央廣播電台是國家關鍵基礎設施，戰爭時可能遭中國鎖定攻擊，藉此阻斷台灣對外廣播管道，卻接連傳出重大資安及侵入微波站卻無人知，顯見內部問題不少。

警方調查，去年6月5日，一名以觀光名義入境的23歲美國籍青年，侵入微波發射台機房內，卻意外遭反鎖無法離開，當時這位美籍青年透過筆電發信給國外親友求助，並代為向外交部及警方報案。

轄區中山分局圓山派出所6月5日晚間8時50分獲報，有外籍人士自稱遭受困中央廣播電台，由於報案人無法明確說明身處位置，經多次派員至中央廣播電台周遭搜尋，隔日零時許，才釐清他受困央廣圓山微波站，員警到場時，該名外籍男子已由消防人員救出。

後續央廣至中山分局對該男提出無故侵入住居告訴，該男表示當時要去圓山看夜景，卻不小心進去微波站，否認有不法意圖，警詢後函送台北地檢署偵辦。

