北聯幫跨國走私巨量槍毒 還找律師上演「無間道」刺探偵查機密

警方發現犯嫌利用Coach包夾藏毒品走私來台。（記者王冠仁翻攝）

北聯幫王姓成員與俞姓、劉姓、張姓幫眾，從事跨國槍毒走私，走私黑市價格超過3億元的槍毒來台。警方先逮到王、俞，同時清查其販毒網絡時，某次又逮到王的下游楊姓毒販；當時尚未被逮的張嫌為打探楊「交代內容」，找丁姓律師去看守所與楊會面，因而掌握檢警偵辦進度，劉、張因此躲過追捕，情節宛如電影無間道。警方查出丁是「內鬼，再次發動追捕，將丁、劉、張一網打盡，他們也在今天被檢方起訴。

警方調查，北聯幫王姓、俞姓幹部看上走私槍毒有龐大利益，因此組成跨國槍毒走私集團。王負責與境外販毒集團聯繫，將毒品送至美國指定地點，王再找人將毒品放入Coach名牌包中夾藏；俞則幫忙找來不知情的貿易公司，幫忙辦理進口這批名牌包來台。

王在前年5月用此手法，走私13公斤大麻來台，食髓知味，又在去年11月想以相同手法再次走私；這次他「玩大的」，竟想走私130公斤大麻、8公斤搖頭丸以及3把制式槍枝。為此，他派劉姓、張姓幫眾前往美國，負責將槍毒藏進60個Coach名牌包中夾藏，再以相同手法海運走私來台。

不過，警方此次接獲線報，待貨物送至台北市內湖區一處倉庫後，登門查緝，發現夾藏槍毒，立刻在隔天逮捕王、俞。

由於王、俞落網後拒不配合，警方於是著手清查其販毒網路，更在今年4月，逮到王旗下的下游楊姓毒販。當時尚未落網的劉、張發現此事，找上替俞辯護的丁姓律師，由丁假裝擔任楊的辯護人，實際上要丁去看守所，釐清楊向警方透露多少販毒集團秘密。

丁明知此舉違法，但被利益蒙蔽良心，他到看守所與楊會面，發現警方透過楊的說法與手機通聯，掌握北聯幫販毒集團的上游辦公室、分裝工廠等核心機密，丁隨即洩密給劉、張。劉、張因此在今年6月，警方第二波掃蕩行動前，緊急撤離，警方因此撲空，但警方也因此察覺有「內鬼」。

案經警方抽絲剝繭，發現是丁在「搞鬼」，警方隨即在6月再度展開第三波查緝行動，這次順利逮到劉、張與丁。

警方最後將王等5嫌，分別依槍砲、毒品、洩密等罪嫌送辦，士林地檢署也在今天起訴，同時痛斥丁姓律師嚴重妨害檢警機關偵查、損害律師應有的正義角色，建請法院對丁從重量刑且不宜宣告緩刑。

警方查扣犯嫌走私的槍枝。（記者王冠仁翻攝）

