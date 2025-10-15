欠稅4千萬轉股遊民「裝沒事」 台北分署調查逾10年追回1千萬

台北分署指出，簡姓前負責人雖曾簽署承諾書表示願繳清稅款，卻隨即結清公司帳戶，並將股權轉讓給吳姓遊民。（記者劉詠韻翻攝）

資本額僅500萬元的某家公司，因漏報高達1億2千餘萬元的數位相機銷貨收入，遭國稅局追補漏稅及罰鍰共4087萬餘元。該案於2014年移送法務部行政執行署台北分署執行，但簡姓前負責人為規避繳納，竟將公司股權轉讓給一名遊民，自此逾10年間分文未繳。歷經多年抽絲剝繭的追查，台北分署終於在留置簡姓前負責人後，迫使他近期內火速繳納1000萬元。

台北分署指出，該公司因申報不實，經台北國稅局查獲漏報鉅額銷貨收入，補稅與罰鍰合計4087萬餘元。簡姓前負責人雖曾簽署承諾書表示願繳清稅款，卻隨即結清公司帳戶，並將股權轉讓給一名曾住在安養中心、行蹤不明的吳姓遊民，企圖製造執行障礙。

請繼續往下閱讀...

由於公司早已廢止登記、名下無財產且現任負責人失聯，但台北分署執行人員並未放棄，長達10多年持續追查金流。經查發現，簡姓前負責人不僅讓公司帳戶5億餘元銷售所得遭第三人匯往國外，還在公司欠稅後，陸續匯出1億1776萬餘元；另有714萬元遭第三人提領，甚至以分批提領、避開通報門檻的方式轉移資金，去向不明。

鑑於簡男顯有清償能力卻故意不履行義務，並涉嫌隱匿、處分應供執行財產，台北分署依規於9月23日通知他到場說明。面對行政執行官訊問時，簡男仍以「忘了」推託，且未提出具體清償計畫，當場被留置，並擬聲請法院管收。簡男眼見情勢不妙，深怕喪失自由，態度隨即軟化，立刻與家人籌措資金，當日匯款繳納500萬元，並於10月7日再繳500萬元，總計繳清1000萬元。

台北分署呼籲，公司負責人應正視公司欠稅與罰鍰等公法上金錢債務，誠實履行繳納義務，切勿心存僥倖，以人頭轉讓或隱匿資產方式規避執行，否則終將面臨強制措施。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法