    首頁 > 社會

    暈船代價500萬！詐團謊稱「澳門急返台」 警智擒面交車手

    2025/10/15 12:36 記者鄭景議／台北報導
    警方當場緝獲逮捕邱姓車手。（記者鄭景議翻攝）

    警方當場緝獲逮捕邱姓車手。（記者鄭景議翻攝）

    網路交友暗藏陷阱，假愛情真詐財的案例層出不窮。台北市內湖分局港墘派出所前日接獲一名趙姓女子報案，稱自己在網路交友中深陷「愛情陷阱」，被詐騙金額高達新台幣500餘萬元。所幸趙女及時警醒，配合警方展開縝密部署，成功將食髓知味的詐騙集團車手逮捕歸案。

    警方調查，詐騙集團成員透過LINE與趙女培養感情，待趙女卸下心防後，便以「在澳門工作、急需新台幣匯款才能順利返台」等話術，誘使趙女交付款項。趙女在愛情沖昏頭下，自今年8月起與詐團車手面交數次，前後共損失逾500萬元。

    然而，當對方持續以各種藉口要求趙女支付所謂的「手續費」時，趙女終於察覺有異，驚覺自己受騙上當。她當機立斷，假意答應再次面交款項，隨即前往港墘派出所報案，配合警方展開偵辦行動。

    詐騙集團以為得手，主動聯絡趙女相約在其家中面交。警方掌握時機，立即派遣專案小組與趙女共同佈局。趙女冷靜應對，佯裝與詐團約定交易。當車手邱嫌依約至趙女家中收取款項時，埋伏在側的員警旋即上前表明身分，將邱嫌逮捕，並當場查扣相關證物。全案訊後依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

    內湖分局藉此案例呼籲社會大眾，網路交友陷阱多，詐騙集團經常利用甜言蜜語、溫情攻勢獲取被害人信任，隨後便以「寄送禮物受阻」、「資金周轉不靈」、「親人急需手術費」等五花八門的理由，誘使被害人交付金錢。民眾務必保持警覺，對於網路上認識、未曾謀面的對象，一旦談及金錢、匯款等要求，務必提高警覺。如心存疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線或110向警方求證，以免落入詐團圈套，造成財產損失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

