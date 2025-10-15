國1北上75.4K新竹湖口段大貨車側翻 一度回堵5公里

國道1號北上75.4公里新竹湖口路段，今早發生大貨車與轎車擦撞後失控側翻，造成後方一度塞車回堵約5公里長，目前逐漸恢復暢通中。（警方提供）

國道1號北上75.4公里新竹湖口路段，今天上午約9點半發生一起交通事故，一輛載滿洋蔥的大貨車與一輛轎車發生擦撞後失控側翻，橫倒在外側路肩；國道警方初步調查，大貨車駕駛精神不濟釀禍，無人受傷，後方一度塞車回堵約5公里長，迄12點現場排除，逐漸恢復暢通中。

國道公路警察局第二公路警察大隊表示，經查，大貨車駕駛精神不濟釀禍，不慎擦撞1輛轎車，所幸無人受傷未送醫，雙方駕駛酒測值均為0，現場拖吊排除，並清理路面。現場一度造成車流回堵，只有中線和內側車通可通行，車流速度明顯減緩。

請繼續往下閱讀...

由於外側車道無法通過，事故後方一度回堵約5公里長，迄12點左右現場排除，公路警察局派遣警網予以疏導中，提醒用路人謹慎駕駛，注意安全。

國道1號北上75.4公里新竹湖口路段，今早發生大貨車與轎車擦撞後失控側翻，造成後方一度塞車回堵約5公里長，目前逐漸恢復暢通中。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法