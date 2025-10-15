為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    國1北上75.4K新竹湖口段大貨車側翻 一度回堵5公里

    2025/10/15 12:23 記者廖雪茹／新竹報導
    國道1號北上75.4公里新竹湖口路段，今早發生大貨車與轎車擦撞後失控側翻，造成後方一度塞車回堵約5公里長，目前逐漸恢復暢通中。（警方提供）

    國道1號北上75.4公里新竹湖口路段，今早發生大貨車與轎車擦撞後失控側翻，造成後方一度塞車回堵約5公里長，目前逐漸恢復暢通中。（警方提供）

    國道1號北上75.4公里新竹湖口路段，今天上午約9點半發生一起交通事故，一輛載滿洋蔥的大貨車與一輛轎車發生擦撞後失控側翻，橫倒在外側路肩；國道警方初步調查，大貨車駕駛精神不濟釀禍，無人受傷，後方一度塞車回堵約5公里長，迄12點現場排除，逐漸恢復暢通中。

    國道公路警察局第二公路警察大隊表示，經查，大貨車駕駛精神不濟釀禍，不慎擦撞1輛轎車，所幸無人受傷未送醫，雙方駕駛酒測值均為0，現場拖吊排除，並清理路面。現場一度造成車流回堵，只有中線和內側車通可通行，車流速度明顯減緩。

    由於外側車道無法通過，事故後方一度回堵約5公里長，迄12點左右現場排除，公路警察局派遣警網予以疏導中，提醒用路人謹慎駕駛，注意安全。

    國道1號北上75.4公里新竹湖口路段，今早發生大貨車與轎車擦撞後失控側翻，造成後方一度塞車回堵約5公里長，目前逐漸恢復暢通中。（警方提供）

    國道1號北上75.4公里新竹湖口路段，今早發生大貨車與轎車擦撞後失控側翻，造成後方一度塞車回堵約5公里長，目前逐漸恢復暢通中。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播