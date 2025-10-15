說服老闆娘撩起上衣、按肚臍胸部「除煞」 搬運工事後挨告

男子對女子肚臍及胸部被點按，女子覺得被侵犯。示意圖，圖中人與本案無關。（資料照）

彰化一名老闆娘，透過網路徵搬運工，李男表示有意願前往。抵達現場，李見到老闆娘說道「你們家有歹咪阿，我可幫忙除煞」，他要求老闆娘把撩起上衣至胸部，再用大拇指按壓對方的肚臍及胸部。老闆娘事後越想越不對，「這根本就是對我吃豆腐」，便上法院對李男提告。法官認定李男強制猥褻罪成立，判處有期徒刑一年。

判決書指出，李男在去年8月於臉書上見老闆娘刊登徵求搬運廚具廣告，留言表示願意前往，當李男抵達老闆娘住處後，見她因近期運勢不順而心生憂慮，便對她說「家中有不好的東西，我可以幫忙除煞」。由於女子確實感到近期運勢不佳，尤其害怕鬧鬼，如不讓被告除煞，鬼魂恐加害於她，因而相信李男所言，接受其除煞儀式。

李男要求女子進入住處小房間內，並命她自行撩起上衣至內衣下緣處，再以大拇指自肚臍位置向上點壓至胸口。女子認為這是除煞必要程序，但過程中隱約感到心理不安與身體被侵犯，為求除煞圓病，仍隱忍配合。事後她越想越不對，整個過程已超出正常除煞範圍，於是報警處理。警方調閱相關證據後，將李男依強制猥褻罪嫌移送法辦。

被害女子在法庭上證稱「我記得被告當時表示有無形的東西跟著我或在我家，因為我過去一整年不太順利，所以相信被告所言，我害怕家中有鬼，認為如不除煞，會被鬼魂加害，被告對我按壓身體除煞時，我感覺被侵犯，心裡覺得害怕、不喜歡。」

被告矢口否認強制猥褻，辯稱「我是基於為她除煞，且過程均有獲得她同意。」平時只會為「熟識朋友」作法驅邪，「一般除煞也可以隔著衣服進行，只是效果比較不好」。

法官認為，女方原本並不認同、接受被告猥褻行為之意，但在被告遊說下，基於對未知超自然力量之恐懼，遂相信被告所宣稱之除煞說詞而壓制其理性思考空間，進而不反抗、容任被告之猥褻行為，顯非出於其自由意志，被告所為實已製造一個令女方處於無助而難以反抗之狀態，壓制女性之性自主權，自屬違反女方意願之手段，並構成刑法所規範之強制猥褻犯行，被告主觀上亦有強制猥褻之犯意，考量被告犯後始終否認犯行，且其曾有妨害性自主前科，素行不佳，判處有期徒刑一年。

