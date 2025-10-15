澎檢法拍會湧入大批民眾「撿漏」 競買激烈竟超過市價

澎湖地檢署舉行拍賣會，湧入大批撿漏民眾。（記者劉禹慶攝）

澎湖地檢署今（15）日舉行拍賣會，物品琳琅滿目，在地檢署1樓中庭舉行，吸引大批民眾前往「撿漏」，雖然起拍價都低於市場價，但經過眾人哄抬，都已接近市場價，甚至超過，雖然未如預期撿漏，但現場氣氛熱烈，不過仍有部分物品未拍賣出，雖減價再拍，依然無人有意願，將擇期再行拍賣。

此次拍賣物品，包括9人座廂型車、機車、黑色裕隆車、黑色賓士車、灰色納智捷、銀色凌志車、金戒指（1.18錢）、無籍船筏（含船艉機引擎）、鳥意勝88號漁船、德進源1號快艇等，除了扣案物品外，其中9人座廂型車是澎湖地檢署公務警備車報廢，車況相當良好。

請繼續往下閱讀...

澎湖地檢署一早就湧入參加拍賣競買者，攜帶國民身分證登記，當然最重要的「子彈」現金要帶夠，因為得標者當場以現金繳清價款。拍賣會由書記官長魏慧美主持，現場狀況掌握得宜，節奏進度都相當快，因此拍賣活動準時結束，經過一輪拍賣結果，只有2輛汽車、漁船及無籍船筏乏人問津。

現場拍賣價格，並不遜於市價，以1.1錢黃金戒指而言，今日市價1錢1萬5700元牌價計算，拍賣價格竟一路喊到17500元，已超過市場價，不少民眾認為還不如去銀樓購買。至於乏人問津的汽車，則有牌照稅、罰款未繳的問題，漁船則因牌照被停失去價值等，才會2度流拍。

法拍會得標價格，與市價差不多。（記者劉禹慶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法