    首頁 > 社會

    遮光罩被打破 疑鄰居4歲童從7樓丟罐頭肇禍 法官不採信

    2025/10/15 12:32 記者黃佳琳／高雄報導
    男子家中遮光罩被打破，懷疑鄰居4歲男童從7樓丟罐頭肇禍。示意圖非當事大樓（資料照）

    家住三民區阿強（化名）發現家中遮光罩被打破，阿強調監視器緝凶時，發現有一個罐頭從隔壁大樓7樓窗戶飛出，阿強怒告黃姓鄰居毀損罪，黃女到案後雖坦承4歲兒子有亂丟罐頭，但遮光罩不是被罐頭打破，法官也認為，無法證明丟罐頭與遮光罩破損有因果關係，因此判黃女無罪。

    判決指出，2024年6月22日，阿強發現自家遮光罩破了一個洞，他懷疑是有人從高處亂丟東西砸破，於是自行調閱附近監視器畫面後，發現前一天下午5點多，有一個罐頭從住家旁的大樓7樓窗戶飛出，阿強認為就是這個罐頭砸壞自家遮光罩，因此怒告7樓黃姓女住戶毀損罪。

    高雄地方法院審理時，黃女否認丟罐頭，說應該是家裡4歲兒子所為，但她認為，兒子雖然有丟罐頭的行為，但無法證明罐頭下墜時，有砸壞阿強家的遮光罩。

    法官勘驗監視器畫面時發現，罐頭雖然從黃女家中窗戶被丟出，但「飛行中的罐頭」受風向、加速度等因素影響，可能無法精準落在特定地點，因此阿強家的遮光罩是否遭罐頭擊破，尚有可疑之處，因此判黃女無罪，可上訴。

