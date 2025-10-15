台北車站驚爆女子被當眾侵犯 婦援會籲新聞勿用影片

針對台北車站爆出女子遭當眾侵犯事件，婦女救援基金會與民間司法改革基金會聯合呼籲，勿再傳相關影片，應加強公共空間的安全機制。（圖取自婦援會臉書）

國慶日前1天在台北車站竟傳出有通緝犯拉扯醉倒女子，眾目睽睽下性侵，警方取得相關監視器畫面並送辦，但已有相關新聞使用畫面進行報導，婦女救援基金會與民間司法改革基金會今（15日）聯合聲明指出，影片震驚社會，即使打馬賽克，仍恐造成被害人二次受創，甚至模仿效應，呼籲媒體或政論節目勿再使用影片，大眾也不要轉傳或徵求無碼版本。

婦援會與司改會金共同指出，事件發生在國慶連假前1天的車站大廳，站內有許多監視器，加害人對被害人拖行並當眾性侵害，直到外國民眾報案，警方才到場處理，可見台北車站安全亮起紅燈，台北市政府應檢視北車等公共空間，加強人身安全監控與救援機制，如求助警鈴、快速通報機制等。

此外，已有媒體公布該事件的監視器畫面，即使經過打馬賽克，但仍可能造成被害人再次受創，且民眾瀏覽報導後，轉傳分享，致使內容不斷傳播，加深傷害及模仿效應，強調新聞應以揭露事實、督促制度改進為目標，非以吸引眼球為優先，呼籲媒體或政論節目報導事件時，請勿使用影片，避免再度散布。

而被害人因醉倒無法反抗，婦援會及司改會也指出，性侵害案件要嚴重譴責的是加害人而非被害人，但事件曝光後，多方留言仍見對被害人的檢討及羞辱，甚至有人公然索取無碼影片，不僅對被害人二度傷害，更形同助長性別暴力文化，呼籲民眾勿轉傳影片，減少被害人創傷，呼籲平台業者下架相關加害留言。

該事件發生在眾人眼前10多分鐘，卻未見路人即時介入，婦援會及司改會認為，這凸顯社會對性暴力的冷漠與誤解，建議政府廣泛宣傳教育友善路人甲介入的重要，見義勇為不等於以身涉險，可透過適當呼喊、通知現場人員或直接報警等安全介入策略，警政署也有「視訊報案APP」可應用；最後強調，性暴力不是個人事件，是社會結構下社會事件，更是社會責任，盼大眾以此警惕、檢視強化公共安全。

