毆打搖晃施虐9月小女兒致腦傷 狠心夫妻判入獄定讞

最高法院。（資料照）

台中市一對年輕的蔡姓夫妻，去年5月屢因不耐煩9個月大的小女兒哭鬧，竟分別多次毆打及用力搖晃女兒的頭部，導致女嬰腦硬膜下出血、翻白眼，開顱手術救治；二審台中高分院依成年人故意對兒童犯傷害罪，將這對狠心父母各處1年10月、1年3月徒刑；最高法院維持原判定讞。

判決指出，22歲蔡男情緒控管不佳，去年5月10日晚上7時許，因9月大的女兒哭鬧，出手毆打她雙腿，2天後的凌晨又因女兒哭鬧，再次毆打她後腦、臉部、手掌、大腿，造成多處瘀傷，打得遍體麟傷。

請繼續往下閱讀...

比蔡男小1歲的張姓妻子，則是於5月初毆打女兒頭部1下，5月12日下午又毆打女兒臉部1下，並劇烈前後搖晃女嬰頭部4下，而同日丈夫也毆打女兒頭部，導致女嬰意識模糊，右側硬腦膜下出血、臉部與四肢多處瘀傷、頭部有受虐性腦傷。

判決又指，同月15日凌晨蔡男夫婦帶2歲的大女兒投宿旅館，搭電梯時大女兒疑有健康問題而未能好好站立、跌坐在地，蔡男憤而掌摑女兒的臉部成傷，延至同日下午3點半不得不退房時，張女懷中的大女兒已經翻白眼。

蔡男施虐2名女兒的罪行，今年7月已被最高法院各判1年6月、4月徒刑定讞，其中4月得易科罰金。蔡妻張女的部分，二審維持一審1年3月徒刑，最高法院日前亦駁回張女上訴定讞。

法院歷審審酌，蔡男不顧2名女兒僅分別2歲、9個月大，竟連續毆打妨害其身心，造成小女兒腦出血送醫緊急開顱手術，初期否認、最終才坦承犯行；張女身為母親，也不顧女嬰年幼，分別毆打、劇烈搖晃頭部，法治觀念薄弱，親職能力嚴重不足，將夫妻分別量處應入獄之刑確定。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法