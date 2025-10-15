竹縣「路暢專案」鎖定違停等3大惡性違規 9月取締件數爆增翻倍

新竹縣警察局9月1日起實施「路暢專案」，鎖定轄內違規熱時及熱點，重點取締「併排停車」等3大惡性違規。（新竹縣警察局提供）

新竹縣政府警察局9月1日起實施「路暢專案」，運用警政數據鎖定轄內違規熱時及熱點，重點取締「併排停車」、「行穿線與人行道停車」及「路口十公尺內停車」3大惡性違規；據統計，1個月共計取締違規停車1萬7419件，較去年同期8208件增加9211件（+112%），其中3大惡性違規共計5608件、約佔3成，報案件數則是較去年同期減少兩成。

警察局表示，分析專案期間主要執行路段在9月份發生事故件數：竹北市中正東（西）路發生41件交通事故，較去年同期49件，減少8件（-16%）、文興路16件，較去年同期22件，減少6件（-27%）、新竹高鐵站周邊道路40件，較去年同期50件，減少10件（-20%）。

新豐鄉明新商圈及車站周邊道路發生34件交通事故，較去年同期43件，減少9件（-21%）；湖口鄉工業區62件，較去年同期86件，減少24件（-28%）；竹東鎮北興路11件，較去年同期18件，減少7件（-39%）、東寧路10件，較去年同期15件，減少5件（-33%）。

交通隊表示，未來將持續分析路暢專案執行情形，滾動式修正勤務部署地點，置警力於竹北市文興路、自強南（北）路、中正東（西）路、光明六路、新竹高鐵站周邊道路；湖口鄉火車站、傳統市場及工業區；新豐鄉火車站及明新商圈周邊道路；竹東鎮北興路、東寧路及中興路等各鄉鎮市區轄內好發違規停車路段，透過執法手段改善交通秩序，確保行人優先及車流順暢。

交通隊提醒民眾遵守用路好習慣，切勿違規停車影響交通秩序，落實「停車入格、不併排，紅黃線及人行道不違停，接送學童依動線」，攜手維護新竹縣民的交通安全。

新竹縣警察局重點取締違停，包括行穿線與人行道違規停車。（新竹縣警察局提供）

