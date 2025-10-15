拒檢飛車逃逸、瘋狂衝撞警車 桃園警網包夾連開5槍逮人

黃男街頭飛車逃逸，警方連開5槍擊破輪胎，最後在八德區將黃男包夾制伏。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市26歲黃姓男子昨（14）日深夜10點45分駕駛自小客車行經桃園區桃鶯路時遇紅燈違規右轉，巡邏員警發現攔查，他拒檢並加速逃逸，一路危險駕駛，員警連開5槍擊破右前輪，最後在八德區茄苳路包夾迫停、擊破車窗才將黃男拉下車，車內搜出未使用過的毒品吸食器，黃男逃逸過程有闖紅燈8件、逆向9件、蛇行及無照駕駛等違規，罰鍰合計最高達14餘萬元，警方並依公共危險、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，若採尿有毒品反應將另依毒品罪送辦。

桃園警分局大樹派出所員警巡邏時，發現黃男駕駛自小客車由桃園區桃鶯路紅燈違規右轉建國路，員警立即進行攔查取締但黃男不願配合，沿建國路左轉延平路高速逃逸。

為避免發生危險，員警放棄追逐並通報警網攔查，巡邏警網於今（15）日1點30分左右，發現該車出現於桃園區中山路，立即在後尾隨，黃男於中山路與縣府路口發覺警網尾隨加速逃逸，員警通報發動攔截圍捕，黃男又於正光路與中山路口衝撞中路所巡邏車後，沿中山路逆向往中壢方向行駛，中路派出所員警見黃男行為嚴重危害民眾生命安全，於中山路與延壽街口向該車輪胎射擊5槍，黃男右前輪被射破，輪胎逐漸消氣爆胎，於八德區茄苳路將該車包夾強迫停車，擊破車窗將黃男拉下車制伏逮捕，車內搜出未使用過的毒品吸食器。

據悉，黃男有多項毒品、詐欺等前科，他供稱，只是為了怕警方找麻煩，才會拒檢逃逸。

