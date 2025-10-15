為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高中打工遭店長侵犯 正妹隱忍20年怒告全家便利商店

    2025/10/15 11:34 記者黃佳琳／高雄報導
    高中時打工遭店長侵犯，正妹隱忍20年怒告全家便利商店卻踢鐵板。示意圖（資料照）

    高中時打工遭店長侵犯，正妹隱忍20年怒告全家便利商店卻踢鐵板。示意圖（資料照）

    在高雄經營兩間超商的田姓加盟主，趁總公司安排女高職建教生到店裡實習時，竟狂吃小女生豆腐，還拿出手銬控制女學生，事後賠100萬獲輕判緩刑，新聞曝光後，另名高中時期打工也曾遭田男伸狼爪的正妹，想起自己20年前也受害，怒告全家便利商店和田男求償100萬元，但因已過法律追溯期，被法官判敗訴。

    判決指出，2022年8月暑假期間，高職生小琪（化名）在學校和超商總公司安排下，到田男經營的超商實習，小琪才上班沒幾天，田男竟起色心，趁她工作時三度伸出狼爪；小琪事後向師長求援並報警處理後，田男被逮時坦承犯行，並趕緊和小琪和解，承諾會賠100萬元，還當場拿出40萬元當前金，剩下的60萬元分12期，每月賠小琪5萬元，法官考量雙方已和解，因此依成年人故意對少年犯強制猥褻、性騷擾防治法、強制等罪判刑10月，得易科罰金，均緩刑3年。

    新聞曝光後，另名高中時期打工也曾遭田男伸狼爪的正妹小花（化名），想起自己20年前在全家便利商店打工時，也曾被田男從背後抱住，並不斷揉捏胸部，還虧她說「原來你還是有胸部的嘛！漂漂亮亮的一個女生幹嘛學人家把頭髮剪的那麼短呢？」，還差點在店裡被田男硬上。

    小花看到看到關於「超商實習遇色老闆」的新聞後，透過司法判決系統查詢，確認新聞中的被告就是當初侵犯她的田男，小花獨自帶著傷痛走過將近20年歲月，多年不願踏入全家便利商店，不敢與男性獨處，不敢輕易相信男性，更不敢跟男性太過靠近，她認為當年自己有向全家總公司投訴過此事卻未獲回應，因此怒告全家和田男求償100萬元。

    高雄地方法院審理時，法官發現小花犯是在2005年遭到侵犯，但遲至 2024年1月才具狀提告，已逾2年請求權時效，因此駁回小花之訴，可上訴。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

