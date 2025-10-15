她在台北街頭差點被性侵！吸膠男「褲脫一半」 幸路人制止解圍

警方將徐姓遊民帶上警車。（記者姚岳宏翻攝）

台北街頭差點發生吸膠街友性侵女路人案，一名年輕女子昨（14日）晚間出門要倒垃圾，在松山區三民路竟遇到59歲徐姓街友靠近脫下褲子、拉扯企圖摸她，女子大聲尖叫，引起附近路人及路過機車騎士注意，眾人全靠過去制止並報警，警方到場依公然猥褻、強制、性騷擾防治法等罪嫌送辦。

一名女騎士路過目擊整個經過，將過程寫在Threads上，她說當時正要回家，騎車經過三民路，發現街友在路邊企圖侵犯女孩子，她氣到「當下都想直接騎車撞過去」，後來協助報警並作筆錄，整個晚上氣到睡不著，稱台灣雖然比許多國家安全，但出門在外還是要多注意週遭環境，特別是晚上，女孩子還是隨身帶著防狼噴霧比較好。

松山分局表示，松山派出所昨晚10時許接獲報案，稱轄內有街友強拉女性路人之情形，遂立即派遣警網到場查處。

經警方了解，女子當時欲丟棄垃圾，徐男從其身後靠近，女子驚覺有異轉身查看，突遭徐男由後方抓住她手腕，雙方發生拉扯，路過民眾見狀上前制止並報警處理。

警方到場確認女子無明顯外傷，惟徐男現場有吸食強力膠、意識不清裸露生殖器官等行為，警方當場將他逮捕，依涉及強制猥褻、強制罪、公然猥褻、性騷擾防治法、社維法等罪，移送台北地檢署偵辦。

警方表示，已在周邊加強巡守及可疑人事物盤查，呼籲民眾若發現可疑請立即報案，共同維護公眾安全。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

警方到場了解。（記者姚岳宏翻攝）

