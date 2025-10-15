詐騙髒手伸進農會！遭盜商標賣「凍乾甜菜根粉」 西螺農會已報警

不肖份子盜用西螺鎮農會名義兜售甜菜根粉，目前農會已報警並呼籲民眾切勿受騙。（圖擷取該商品廣告）

詐騙手法層出不窮，也把髒手伸進農會。西螺鎮農會近日遭不肖份子盜用名稱及商標，製作一頁式詐騙廣告兜售「凍乾甜菜根粉」。農會總幹事廖錦富表示，日前已報警，呼籲民眾切勿輕信一頁式廣告，以免受騙。

該則詐騙廣告網址宣稱是「雲林西螺鎮農會製品」，而「凍乾甜菜根粉」更稱為超級食物，下方以西螺淹水新聞搭配不明地點的甜菜根照片。一包原價362元，特價237元，可貨到付款、宅急便配送及超商取貨。

廖錦富澄清，該商品並非農會所屬產品，商標遭不法業者盜用，農會已在上月18日向轄區派出所報案，該廣告頁面查無聯繫電話與地址，只要求消費者直接下單，可見是境外業者盜用商標的不法行徑。

廖錦富表示，此則詐騙廣告公布後，已有近30通電話來電詢問，每日大約有2、3人到農會親自查證，皆向民眾告知相關訊息為詐騙。若要購買鎮農會產品，務必親自到現場或以官方網站訂購，以免遭詐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

