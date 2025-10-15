為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台鐵回應了！北車駭人性侵影片外流掀眾怒 立委林月琴籲勿轉傳

    2025/10/15 11:39 即時新聞／綜合報導
    台北車站近日發生一起離譜的性侵案，示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

    台北車站近日發生一起離譜的性侵案，示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

    台北車站國慶日前夕下午發生一起駭人聽聞的性侵案，一名通緝犯偽裝成遊民，當眾在車站大廳性侵醉倒女子長達10多分鐘，直到外籍旅客報警才遭逮捕。監視器畫面遭電視台公開播出後，引發輿論強烈譴責，痛批「這是對受害者的二度傷害」。

    這起事件發生在10月9日下午4時許，台北車站大廳人潮眾多，一名女子疑似醉倒在地，遭冒充遊民的男子拉至牆角性侵。影片顯示，周遭乘客來來往往卻無人制止，直到外籍遊客報案，警方才以現行犯逮捕男子。

    案發監視器影片遭TVBS公開播出後，引發全網怒轟，「女生醉倒在台北車站被性侵，沒人出手阻止，媒體還把畫面播出來二次加害」、「不敢想像那女生清醒後會有多絕望」，同時呼籲下架讓當事人再次受創之影片並停止留言與轉傳。

    台鐵事後回應網友留言表示，對事件深感遺憾，同時澄清台鐵並沒有提供任何監視畫面給媒體或其他非必要之人士或單位，「相關媒體報導之影像非本公司監視器畫面。目前公司正積極與鐵路警察局商討如何防範類似情事再次發生」。

    民進黨立委林月琴今（14）日在「Threads」發文表示，關於今天台北車站性侵案的新聞，有一件事必須鄭重呼籲。目前關於性侵現場影像外流的情況，她與團隊已主動了解，並聯繫相關部會確認處理進度。在此要再次提醒，不論影片是否打碼，不論是否為媒體報導，請大家不要轉傳、不要分享。

    林月琴呼籲，這樣的影像流傳，不但可能違法相關法令，也會對受害者造成嚴重的二次傷害，更會讓社會造成深刻的不安。希望事件能回到司法與制度的正軌中，讓受害者得到應有的保護與尊重，所以要麻煩各位社群使用者們注意，不要再讓性侵影像流傳。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    在 Threads 查看

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播