在北車當眾性侵酒醉女子 竊盜通緝犯落網被解送歸案、入監服刑

鐵警局事後加強巡守。（記者王冠仁翻攝）

台北車站近來驚傳有一名酒醉女子，居然在車站大廳被人強拉到角落牆邊當眾性侵，消息一出輿論譁然。對此，警方查出，涉嫌犯下這起案件的邱姓男子，其實是一名竊盜通緝犯，他在當天落網後，除了另外被追究乘機性交、公然猥褻罪嫌，警方也將他解送歸案，他目前已經入監服刑。

鐵路警察局表示，此案發生在本月9日下午4時許，當時穿著白色上衣、模樣邋遢的邱姓男子，在台北車站附近徘徊；他在車站內大廳東側附近，發現一名女子疑似酒醉、倒臥在地板上，他不顧往來人潮，起身拉起女子的右手，將女子拖至附近角落牆邊，隨後當眾性侵得逞，過程10多分鐘都沒有被制止，行徑誇張。

請繼續往下閱讀...

直到後續有名外籍旅客發現異狀報警，雖然警方趕到時邱男逃之夭夭，但員警在車站內外擴大追查，不久後就發現他行蹤，將他依現行犯逮捕。

據悉，邱男有多起竊盜前科，他最近因為在桃園地區偷開一輛鑰匙沒拔的小貨車還開到新北市，又在新北市路旁，將一輛電動車扛上貨車偷走，他因這兩起竊案被判刑6個月，但他沒有入監服刑，也沒繳交易科罰金，因此被桃園地檢署發布通緝，沒想到他在通緝期間居然跑到台北市，還犯下這起離譜性侵案。

不過，外界質疑台北車站人來人往，怎麼可能當眾性侵10多分鐘，周邊人潮都毫無察覺？

有熟悉台北車站附近生態的刑警表示，北車周邊經常有許多街友徘徊、露宿，這些街友經常在北車的大門附近酒醉、大白天躺著呼呼大睡。當天被害女子也是疑似酒醉，邱男也是衣著邋遢，因此在外人眼中，加害人與被害人可能都被誤認成街友，再加上人性冷漠，才導致10多分鐘的犯案過程都沒有人發現、報警。

鐵警局強調，平時都有規畫巡邏、守望勤務，當天事發時車站內人潮不少，同仁恰好沒有注意到該處。事發後警方已加強編排台北車站巡守勤務，以維護民眾安全。

鐵警局事後加強巡守。（記者王冠仁翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法