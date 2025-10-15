預防重犯保外就醫再犯案 矯正署修法增加科技查訪、縮短返監日期

法務部矯正署現已修法，保外就醫受刑人需接受科技查訪，且返監時間將縮短。（記者吳昇儒攝）

強盜性侵重刑犯江昱賢因病獲准保外就醫，5月中狀況好轉，新竹監獄依規定通知他到地檢署報到、回監服刑，他卻趁公文往返空窗期再次犯案，性侵強盜2女。法務部矯正署近期已修正「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」，除增加保外就醫受刑人需隨時接受科技設備等方式查訪外，也規定保外就醫結束，需於「7天以內」報到返監。

江昱賢因觸犯強盜性侵案件，被判處19年8月確定，原先在新竹監獄服刑，但因其身體狀況不佳，經醫師評估後，認定需保外就醫，否則有下肢癱瘓危險。江男經治療後，理應於今年6月3日返監，卻遲遲未到，直至6月9日竹監通報新竹地檢署，江男未返回監所服刑。

新竹地檢署依法傳喚、拘提、通緝江男，但他卻趁公文往返期間，一日性侵兩名女子。竹監、竹檢均強調本案處理過程合乎規定，但卻出現空窗期，疑有法律漏洞，引發各界熱議。

法務部調查後認為，處理過程雖無違反規定，但相關人員處理過程中確實有怠忽情事，造成無辜民眾受害，確有疏失；此案也凸顯出相關法規有漏洞，需修正改善。矯正署近期則對「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」提出修正，修正該辦法第7條規定，保外醫治受刑人「應主動與監獄保持聯繫，定期回報，並隨時接受監獄以科技設備或其他適當方式察訪，不得無故失聯」。監獄得要求要求保外醫治受刑人，需定期向監獄回報訊息，並隨時接受監獄以智慧型手機等科技設備或其他適當方式查訪，強化督管。

此外，也修正管理辦法第12條規定，受刑人保外醫治期間屆滿、經廢止保外醫治、病況已治癒或改善時，監獄應指定7日「以上」之期日，以書面通知受刑人至指定之檢察署報到返監執行，修正為縮短至7日「以內」，避免江昱賢案例再次發生。

