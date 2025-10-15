為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    盧秀燕今為台中搜救隊授旗 搜救犬QUEEN撲到盧身上展熱情

    2025/10/15 11:55 記者蘇金鳳／台中報導
    一隻搜救犬撲向盧秀燕討摸，盧秀燕一開始嚇一跳，之後非常開心。（記者蘇金鳳攝）

    台中特搜隊在花蓮救災及歷次災難搜救表現優異，但在國際上只屬於中型搜救隊，為取得重型認證，今天起將進行３天的國際評測，市長盧秀燕今天親自為104人及4隻搜救犬進行授旗，結束後盧秀燕除了跟隊員握手，還摸了摸搜救犬，很有狗緣的盧秀燕4隻犬互動熱烈，其中一隻QUEEN還撲到盧秀燕身上，盧秀燕跟隊員一開始還嚇一跳，隊員直拉繩索，盧秀燕開心說，「沒關係，我很喜歡狗」。

    台中市特搜隊在2023年取得國際上國家搜救能力認證的中型搜救資格，但救災只限於國內，為了更證明台中市特搜隊的能力可達到重型搜救能力，今天至17日將展開重型搜救隊的測試，有104人及4隻搜救犬參與測試。

    市長盧秀燕今天授旗，她表示，台中市特搜隊已是最優秀的隊伍，但在國際上只屬於中級，因此將進行重型搜救隊國際評測，一旦通過，台中市特搜隊就可以到國際上救災，可以協助更多的人，而成員有土木結構技師、有醫師、有獸醫師。

    目前台灣有4支重型搜救隊，分別是台北、新北、台南及高雄，若台中通過，台灣就有5支，而台中搜救隊更可在中部展現更強大的救援能力。

    盧秀燕與4隻搜救犬互動。（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕授旗。（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕跟台中特搜隊授旗並合照。（記者蘇金鳳攝）

