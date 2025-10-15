花蓮男凌晨酒駕撞花崗國中前石墩肇逃 警方大搜索巷內逮人

花蓮市明禮路花崗國中校門前發生一起酒駕撞上石墩的意外。（民眾提供）

花蓮縣39歲尤姓男子凌晨開車行經花蓮市明禮路與公園路口時，疑似不勝酒力自撞花崗國中校門口前的石墩，車輛卡在人行道上，涉嫌酒駕的尤男擔心被抓，和同車的張姓男子棄車逃逸；花蓮警分局巡邏警員路過發現沒熄火的汽車橫掛在人行道上，卻不見駕駛，在附近巷弄擴大搜尋，找到尤男，呼氣酒測酒精濃度超標，依公共危險罪嫌移送法辦。

花蓮警分局今指出，4日上午4點多，豐川派出所員警在執行巡邏勤務，行經明禮路與公園路口時，發現一輛自小客車自撞石墩護欄，車輛仍未熄火但駕駛不見蹤影，員警隨即沿案發路口旁巷內搜尋，發現駕駛39歲尤姓男子與乘客32歲張姓男子藏匿於巷內。

警方調閱監視器畫面，發現銀色汽車行駛速度相當快，到達校門路口轉彎時仍直直開上去，撞上校門前保護學生的石墩護欄，撞擊力道強大石墩都被撞斷，汽車直接打横卡在人行道上，然後副駕駛座的張姓男子開門走下車，搖搖晃晃的走去駕駛座，然後二人就離開現場。

警方發現尤姓駕駛後，聞到二人身上酒氣，尤男並未受傷，乘客張姓男子則手部輕微擦傷，經酒測後，發現尤姓駕駛呼氣酒測值每公升達0.93 毫克，幸好當時不是下課時間，沒有波及到學生，警方依公共危險罪嫌移送法辦。花蓮警分局呼籲，酒駕行為一旦釀禍，後果難以挽回，警方對於酒駕及各類交通違規將持續加強取締，絕不寬貸，也提醒民眾切勿心存僥倖。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

