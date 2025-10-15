為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    花蓮男凌晨酒駕撞花崗國中前石墩肇逃 警方大搜索巷內逮人

    2025/10/15 11:17 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮市明禮路花崗國中校門前發生一起酒駕撞上石墩的意外。（民眾提供）

    花蓮市明禮路花崗國中校門前發生一起酒駕撞上石墩的意外。（民眾提供）

    花蓮縣39歲尤姓男子凌晨開車行經花蓮市明禮路與公園路口時，疑似不勝酒力自撞花崗國中校門口前的石墩，車輛卡在人行道上，涉嫌酒駕的尤男擔心被抓，和同車的張姓男子棄車逃逸；花蓮警分局巡邏警員路過發現沒熄火的汽車橫掛在人行道上，卻不見駕駛，在附近巷弄擴大搜尋，找到尤男，呼氣酒測酒精濃度超標，依公共危險罪嫌移送法辦。

    花蓮警分局今指出，4日上午4點多，豐川派出所員警在執行巡邏勤務，行經明禮路與公園路口時，發現一輛自小客車自撞石墩護欄，車輛仍未熄火但駕駛不見蹤影，員警隨即沿案發路口旁巷內搜尋，發現駕駛39歲尤姓男子與乘客32歲張姓男子藏匿於巷內。

    警方調閱監視器畫面，發現銀色汽車行駛速度相當快，到達校門路口轉彎時仍直直開上去，撞上校門前保護學生的石墩護欄，撞擊力道強大石墩都被撞斷，汽車直接打横卡在人行道上，然後副駕駛座的張姓男子開門走下車，搖搖晃晃的走去駕駛座，然後二人就離開現場。

    警方發現尤姓駕駛後，聞到二人身上酒氣，尤男並未受傷，乘客張姓男子則手部輕微擦傷，經酒測後，發現尤姓駕駛呼氣酒測值每公升達0.93 毫克，幸好當時不是下課時間，沒有波及到學生，警方依公共危險罪嫌移送法辦。花蓮警分局呼籲，酒駕行為一旦釀禍，後果難以挽回，警方對於酒駕及各類交通違規將持續加強取締，絕不寬貸，也提醒民眾切勿心存僥倖。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    花蓮市明禮路花崗國中校門前發生一起酒駕撞上石墩的意外。（民眾提供）

    花蓮市明禮路花崗國中校門前發生一起酒駕撞上石墩的意外。（民眾提供）

    花蓮市明禮路花崗國中校門前發生一起酒駕撞上石墩的意外。（民眾提供）

    花蓮市明禮路花崗國中校門前發生一起酒駕撞上石墩的意外。（民眾提供）

    花蓮市明禮路花崗國中校門前發生一起酒駕撞上石墩的意外。（民眾提供）

    花蓮市明禮路花崗國中校門前發生一起酒駕撞上石墩的意外。（民眾提供）

    花蓮市明禮路花崗國中校門前發生一起酒駕撞上石墩的意外。（民眾提供）

    花蓮市明禮路花崗國中校門前發生一起酒駕撞上石墩的意外。（民眾提供）

    花蓮市明禮路花崗國中校門前發生一起酒駕撞上石墩的意外。（民眾提供）

    花蓮市明禮路花崗國中校門前發生一起酒駕撞上石墩的意外。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播