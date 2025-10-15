為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    親子手牽手拒毒 南市「青春舞YOUNG」嗨跳反毒風

    2025/10/15 10:02 記者洪瑞琴／台南報導
    打擊毒品互動遊戲，最受歡迎。（圖由南市教育局提供）

    打擊毒品互動遊戲，最受歡迎。（圖由南市教育局提供）

    拒毒也能很有趣！為了讓反毒觀念從小萌芽、從家出發，台南市政府毒品危害防制中心（毒防中心）聯手南瀛親子館、新營、安平、南區與鹽水親子悠遊館，推出一系列「親子反毒同樂會」，用繪本、音樂和遊戲帶孩子一起認識毒品陷阱、勇敢說「不」。

    活動氣氛熱鬧，大小朋友隨著反毒主題曲〈青春舞YOUNG〉一起律動，邊跳邊喊「Say No！」充滿朝氣。除了聽故事、玩遊戲，還有擬真展示的「偽包裝毒品」，協助親子提升對「偽包裝」陷阱的辨識與警覺，原來糖果、餅乾、巧克力外表裡竟也可能藏著毒，教大小孩子睜大眼睛、不輕易受騙。

    最受歡迎的「打擊毒品罐子」遊戲，孩子們像是玩丟瓶子的「夜市遊戲」，象徵勇敢拒毒、保護自己，寓教於樂，在互動過程中，學習拒絕誘惑，並建立正確的自我保護觀念。

    毒防中心表示，這次反毒繪本系列共舉辦6場次，吸引超過200人次親子參加。從聽故事、玩遊戲到跳舞，每個環節都藏著反毒小知識，讓孩子在歡樂氣氛中學到如何保護自己，也讓家長更了解家庭在預防毒品中的關鍵角色。

    教育局強調，家庭是孩子最重要的防護罩，更是防毒的第一道防線。透過這樣溫馨又有趣的親子活動，不僅讓反毒教育更貼近生活，也讓愛與陪伴成為守護下一代最有力的力量。

    透過反毒歌曲〈青春舞YOUNG〉，一起向毒品說不。（圖由南市教育局提供）

    透過反毒歌曲〈青春舞YOUNG〉，一起向毒品說不。（圖由南市教育局提供）

    透過反毒繪本，說故事親子互動。（（圖由南市教育局提供）

    透過反毒繪本，說故事親子互動。（（圖由南市教育局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播