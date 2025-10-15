親子手牽手拒毒 南市「青春舞YOUNG」嗨跳反毒風

打擊毒品互動遊戲，最受歡迎。（圖由南市教育局提供）

拒毒也能很有趣！為了讓反毒觀念從小萌芽、從家出發，台南市政府毒品危害防制中心（毒防中心）聯手南瀛親子館、新營、安平、南區與鹽水親子悠遊館，推出一系列「親子反毒同樂會」，用繪本、音樂和遊戲帶孩子一起認識毒品陷阱、勇敢說「不」。

活動氣氛熱鬧，大小朋友隨著反毒主題曲〈青春舞YOUNG〉一起律動，邊跳邊喊「Say No！」充滿朝氣。除了聽故事、玩遊戲，還有擬真展示的「偽包裝毒品」，協助親子提升對「偽包裝」陷阱的辨識與警覺，原來糖果、餅乾、巧克力外表裡竟也可能藏著毒，教大小孩子睜大眼睛、不輕易受騙。

最受歡迎的「打擊毒品罐子」遊戲，孩子們像是玩丟瓶子的「夜市遊戲」，象徵勇敢拒毒、保護自己，寓教於樂，在互動過程中，學習拒絕誘惑，並建立正確的自我保護觀念。

毒防中心表示，這次反毒繪本系列共舉辦6場次，吸引超過200人次親子參加。從聽故事、玩遊戲到跳舞，每個環節都藏著反毒小知識，讓孩子在歡樂氣氛中學到如何保護自己，也讓家長更了解家庭在預防毒品中的關鍵角色。

教育局強調，家庭是孩子最重要的防護罩，更是防毒的第一道防線。透過這樣溫馨又有趣的親子活動，不僅讓反毒教育更貼近生活，也讓愛與陪伴成為守護下一代最有力的力量。

