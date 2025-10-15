桃園醉漢闖公園拉扯打傷少年 檢方從重求刑

龜山區中正公園內的遊戲設施吸引許多家長帶小孩遊憩，卻發生醉漢打小孩事件。（記者余瑞仁翻攝）

桃園市40歲林姓男子有酒後滋事紀錄，今年7月26日晚間酒後闖入龜山區中正公園內，強行拉扯、毆打在公園玩耍的12歲多的少年，造成少年全身擦挫傷、飽受驚嚇，警方獲報趕往壓制逮捕林男，家長忿而提告，警方訊後依成年人對少年犯傷害罪嫌移送偵辦，並通報社福單位啟動少年保護機制；桃園地檢署今（15）日偵結依違反兒童及少年福利與權益保障法及刑法成年人對少年犯傷害罪嫌將林男起訴，建請法官從重量刑。

檢警調查，林男於當晚酒後情緒失控，闖入龜山區中正公園內，對在該處玩耍的這名少年以手臂強行環抱、拉扯肢體，造成少年臉部、肩膀、頸部與手臂等多處挫傷，經目擊民眾報案指有醉漢無端毆打小孩，警方調派警網火速趕抵現場，與熱心民眾合力壓制林男，逮捕帶回究辦；被害少年家屬獲悉氣得提告，警方訊後將林男移送桃檢偵辦。

警方另通報社福單位啟動兒少保護機制，確保被害少年後續安全；檢察官考量林男近年有多起酒後滋事紀錄，並自承有酗酒習慣，訊後將林男聲請羈押獲准，今偵結起訴。

桃園市龜山區中正公園發生醉漢攻擊兒童事件。（記者余瑞仁翻攝）

