    首頁 > 社會

    女子高雄捷運遭偷拍 一路被尾隨急抓路人求救

    2025/10/15 10:45 記者洪臣宏、洪定宏／高雄報導
    林園分局將釐清捷運偷拍案。（記者洪臣宏攝）

    高雄捷運大寮捷運站14日夜間出現偷拍客，20歲潘姓女子發現21歲蔡男偷拍，且一路尾隨，抓著路人求救並報警，蔡男東窗事發後立即刪除照片，潘女不追究性騷擾，警方仍朝違反社維法將蔡男偵辦，潘女發文「女生真的要學會保護自己」。警方今（15日）表示，將請捷運警察隊提供車廂內監視器畫面，以還原事發經過。潘女不追究性騷擾，但警方仍依違反社會秩序維護法偵辦。

    林園分局14日夜間近7時59分接獲高雄捷運通知，大寮捷運站內有偷拍事件，中庄所員警立即到場處理，經了解為21歲蔡姓男子無故於車廂內持手機拍攝20歲潘姓女子，警方到場時蔡男已將照片刪除。

    潘女在網路社群敘述這段「在捷運站遇到人生中最恐怖的一件事」，她表示，發現有一個男的在偷拍我，一開始以為多想，但後來拿出手機蒐證，走到那他鏡頭就跟到哪，出站後他一路尾隨，不走在她前面，她停他就停，她走他才走，確信他是真的偷拍家跟蹤後，馬上衝去抓著一個路人求助，轉過頭問他「為什麼偷拍？」他才慌張的邊道歉邊刪掉照片。

    潘女當時穿著牛仔褲，她在網路社群自述當時穿著T恤，「穿這麼邋遢還會被偷拍，我也是服了」。警方發現蔡男領有身心障礙手冊，過程將進一步釐清。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

