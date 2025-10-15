警扮「新手」加入投資社團誘捕 逮網路交友被騙取款女車手

台中警方發現疑似詐騙的投資理財社團，由員警假裝是新手加入後，對方果然要求交付20萬元獲取「內線資訊」，面交時當場逮獲取款的鄭姓女車手（左）。（記者陳建志翻攝）

台中市政府警察局第六分局協和派出所日前執行網路巡邏時，發現臉書出現股票投資社團廣告，懷疑是投資詐騙社團，由員警假裝是「新手」加入，果然有人聯繫要求交付20萬元獲取「內線資訊」，員警不動聲色出面交錢時，當場逮獲鄭姓（42歲）詐欺女車手，鄭女才說是透過網路交友，出面幫忙取「貨款」，不知道是詐騙，訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

協和派出所近日發現臉書出現股票投資社團廣告，因宣稱「透過內線交易獲利」、「保證高報酬」等訊息，懷疑是投資詐騙，由員警假裝是「新手」加入該社團，發現社團內藏有多個「殭屍帳號」，並假冒投資專員散布飆股、高獲利的投資資訊。

請繼續往下閱讀...

員警不動聲色與社團人員接觸，對方要求繳交新台幣20萬元來獲取「內線資訊」，員警出面交錢時，一名鄭姓（42歲）詐欺女車手出面取款，當場遭員警逮捕，並查扣識別證及存款憑證、開戶企畫書等證物。

鄭女落網後表示，自己是透過交友網站交友，認識一名男網友，對方並介紹他加入投資公司擔任專員，自己是被告知出面取「貨款」，並不知道是擔任詐欺車手，警方訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

警方提醒民眾，投資理財務必循正規管道，切勿輕信來源不明的「保證獲利」、「內線消息」或網路陌生人的投資建議。一旦遇到可疑情事，請立即撥打165反詐騙專線或110報案，警方將即時介入，協助民眾避免財產損失。

警方逮獲鄭姓女車手，當場查獲存款憑證、開戶企畫書等證物。（記者陳建志翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法