為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    警專42期新鮮人報到 新莊驚見「警界郭雪芙」引熱議

    2025/10/15 09:51 記者王冠仁／台北報導
    新莊警好讚PO出女警報到的照片，被網友直呼是警界郭雪芙。（記者王冠仁翻攝）

    新莊警好讚PO出女警報到的照片，被網友直呼是警界郭雪芙。（記者王冠仁翻攝）

    台灣警察專科學校42期畢業生，在前天陸續依照志願、分數，陸續至全台各警察單位報到；不少警察單位紛紛在社群上張貼貼文，秀出這些警界新鮮人報到、選填單位的過程。其中新莊分局在臉書粉絲專頁「新莊警好讚」的貼文中，被網友發現有名女警神似藝人郭雪芙，大讚「警界郭雪芙」報到後，要去其服務的單位故意闖紅燈讓她抓，引起網友議論紛紛。

    警方指出，前天除了辦理警專42期畢業生的報到、選填單位作業外，還有包含從其他各縣市統調的警界同仁。

    新莊警好讚的貼文指出，當天除了辦理選填單位的作業外，也同時讓新進同仁領取各項警勤裝備、試穿雨衣外套，同時也期許新進同仁能夠一起成長、一起發光。

    此外，台北波麗士也發文說，歡迎來自警大、警專的新生力軍，還有從各縣市統調而來的學長姐們正式加入台北波麗士行列。其中一張女警選填志願的貼文，引起許多網友貼文留言說「這個派中正一」、「要派交通大隊啦」，甚至還有人說「現在統調台北來得及嗎？」

    全台各地警察單位近日都有警專畢業生報到。（記者王冠仁翻攝）

    全台各地警察單位近日都有警專畢業生報到。（記者王冠仁翻攝）

    全台各地警察單位近日都有警專畢業生報到。（記者王冠仁翻攝）

    全台各地警察單位近日都有警專畢業生報到。（記者王冠仁翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播