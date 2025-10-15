警專42期新鮮人報到 新莊驚見「警界郭雪芙」引熱議

新莊警好讚PO出女警報到的照片，被網友直呼是警界郭雪芙。（記者王冠仁翻攝）

台灣警察專科學校42期畢業生，在前天陸續依照志願、分數，陸續至全台各警察單位報到；不少警察單位紛紛在社群上張貼貼文，秀出這些警界新鮮人報到、選填單位的過程。其中新莊分局在臉書粉絲專頁「新莊警好讚」的貼文中，被網友發現有名女警神似藝人郭雪芙，大讚「警界郭雪芙」報到後，要去其服務的單位故意闖紅燈讓她抓，引起網友議論紛紛。

警方指出，前天除了辦理警專42期畢業生的報到、選填單位作業外，還有包含從其他各縣市統調的警界同仁。

請繼續往下閱讀...

新莊警好讚的貼文指出，當天除了辦理選填單位的作業外，也同時讓新進同仁領取各項警勤裝備、試穿雨衣外套，同時也期許新進同仁能夠一起成長、一起發光。

此外，台北波麗士也發文說，歡迎來自警大、警專的新生力軍，還有從各縣市統調而來的學長姐們正式加入台北波麗士行列。其中一張女警選填志願的貼文，引起許多網友貼文留言說「這個派中正一」、「要派交通大隊啦」，甚至還有人說「現在統調台北來得及嗎？」

全台各地警察單位近日都有警專畢業生報到。（記者王冠仁翻攝）

全台各地警察單位近日都有警專畢業生報到。（記者王冠仁翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法