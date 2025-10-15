跨國走私槍毒逾160公斤！ 律師淪毒梟內線 洩密害警撲空遭起訴

檢調查出犯罪集團以Coach名牌包夾藏大麻與槍械零件走私入境，全案共查獲毒品逾160公斤及多把具殺傷力槍枝。（記者劉詠韻攝）

王姓男子與俞姓男子涉嫌勾結境外販毒集團，成立跨國運輸毒品及槍械組織，自美國以海運方式走私大麻、搖頭丸等第二級毒品逾160公斤，並夾帶多把具殺傷力槍枝與主要零件入境。檢方偵辦過程中，更查出執業律師丁男涉向共犯洩漏偵查秘密，導致警方搜索撲空，依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及刑法洩密罪嫌起訴5人，另2名共犯仍在境外，已發布通緝。

檢方調查，王、俞二人自2023年起勾結境外毒梟，以Coach名牌手提袋夾藏毒品、槍枝及零件，自美國以海運報關方式輸入台灣。首批貨在2023年5月間寄出，內藏13公斤大麻成功入境，由王、俞等人轉售牟利。之後見計畫可行，再於2024年間派張、劉赴美負責測試、包裝與寄送毒品，並租屋分裝，利用真空機密封後置入名牌包中偽裝出口。

請繼續往下閱讀...

檢方追查發現，第二批貨共分兩次寄出，大麻毛重約132公斤、搖頭丸毛重約86公斤，另夾帶三把槍枝與多項零件，貨櫃於2024年11、12月抵台，經海關與刑事局開櫃查獲。

此外，本案律師丁啟修身為辯護人卻涉入洩密。檢方指出，丁男受張姓被告請託，在律見另案毒販時，以摘記方式抄錄偵查機密，再交由共犯轉拍回報，使警方於6月持搜索票前往分裝據點時，因對方事前撤離而撲空。

檢方認為，丁啟修行為嚴重違反刑事訴訟法及律師倫理，非但未為被告爭取正當權益，反成毒槍集團「內線」，妨害偵查並破壞司法公信，建請法院從重量刑且不宣告緩刑，以示懲儆。

全案查扣毒品、槍械、主要零件及包裝物均屬違禁物，檢方請法院依法沒收；並請對主嫌王男判處無期徒刑，併科4500萬元罰金，期遏止跨國毒槍走私。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

