    首頁 > 社會

    不滿孩童回訊態度竟以童名義網購活體蟻 養蟻男被判刑

    2025/10/15 09:53 記者蔡彰盛／新竹報導
    不滿孩童回簡訊態度，養蟻男竟以童名義網購活體蟻吃官司。（記者蔡彰盛攝）

    不滿孩童回簡訊態度，養蟻男竟以童名義網購活體蟻吃官司。（記者蔡彰盛攝）

    新竹張姓男子與10歲兒童小明同為通訊軟體「螞蟻飼養群組」成員，因不滿小明回訊息的態度不禮貌，竟以小明名義網路下單訂購活體「希氏巨山蟻」，新竹地院依違反個資法將張男判刑。

    法官調查，張男與10歲兒童小明均同屬line名稱「台灣螞蟻飼養與知識討論社」群組成員，張男認為小明於群組上回覆訊息態度不禮貌，遂於去年11月9日晚間，非法使用小明姓名、行動電話門號個人資料，以小明名義在網路下單向line暱稱「軒仔」購買價格399元（含運費）之希氏巨山蟻活體1支試管（含蟻后、工蟻），並請賣家將螞蟻寄到小明就讀國小附近超商，足以造成小明因未領件而造成信譽及與他人發生交易糾紛之損害。

    事後該包裹送至超商後遲未被領取，賣家「軒仔」在群組提醒促小明記得取件後，才發現上情。

    事後張男否認犯罪，辯稱對個人資料保護法不熟悉，認為只是惡作劇而已。

    法官審酌張男僅因與兒童間言語齟齬，即意圖損害兒童利益，使用其姓名、行動電話下單購買活體螞蟻，其所為不僅侵害兒童權利，亦同對兒童、家長與賣家造成無端困擾。

    最後法官依成年人故意對兒童犯個人資料保護法之非公務機關非法利用個人資料罪，處有期徒刑3月。緩刑2年，並應向公庫支付2萬元。

