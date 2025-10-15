澳底海巡隊員遭踢爆請病假「養」2家餐廳 竹檢分案調查

澳底海巡隊今（15日）表示，新竹地檢署已分案調查中，林員如有違反規定，艦隊分署將依法議處，絕不寬貸。（記者林嘉東翻攝維基百科）

海巡署艦隊分署澳底海巡隊林姓隊員被爆，在申請延長病假10個半月期間，不好好養病，不僅在新竹開2家海鮮燒烤餐廳，還在LINE上揪了超過3700人的海鮮團購群組接單、送貨，口袋賺滿滿，還爽領每月5.6萬元薪水加上年終獎金共60萬。澳底海巡隊今（15日）表示，新竹地檢署已分案調查中，林員如有違反規定，艦隊分署將依法議處，絕不寬貸。

鏡報接獲讀者爆料，29歲、專35期林姓海巡隊員調任海巡艦隊分署澳底海巡隊服務8年，去年11月21日持醫院開具的診斷證明書，聲稱罹患「焦慮憂鬱適應障礙」向海巡署申請有薪延長病假，第一次的延長病假只請1個多月，今年元旦他返回崗位工作，但做不到3個月他又申請延長病假，這次請了2個多月，原本預計6月上班，但5月間他遞出延長病假申請書，要求延長到今年底，前後共請假3次，至今仍在家養病中。依照林員申請延長病假共10個月半，再加計年終獎金，合計他可無償領取逾60萬的國家薪水。

鏡報報導指出，林員服務的單位在新北市貢寮區，轄內有漁獲量豐碩的沿岸漁場。林員因工作、地利之便相當熟悉當地漁業動態，長期與養殖業者往來密切，利用有薪延長病假休養期間，先在新竹市東區光復路一段開設「滾三圈海鮮燒烤」，接著又在竹北市光明一路開專門提供外帶的生魚片分店，2家餐廳業績相當火紅，幾乎每晚都高朋滿座。除了實體店面，林員還有一個超過3700人的LINE海鮮團購群組，定期推出「今日漁貨」、「限時生魚片」等商品，由林員主導線上結單與出貨。

針對鏡報報導，澳底海巡隊指出，林員依規定開具醫院證明，並依據公務人員請假規則申請延長病假獲准，艦隊分署於核准林員延長病假之公文已明確告知當事人，請假期間亦具備公務人員身份，仍須遵守公務員服務法第14條不得兼職等相關規定。

此外，有關林員遭檢舉以申請延長病假卻兼職經營燒烤店部分，艦隊分署調查事證後，再研議後續處置，另新竹地方檢察署亦接獲檢舉分案調查中，艦隊分署將全力釐清事實真相，如有違反規定，將依法議處，絕不寬貸。

