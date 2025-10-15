為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    縱火燒死刺青店夫婦判無期 檢上訴要求改判死刑被駁

    2025/10/15 09:35 記者鮑建信／高雄報導
    屏東刺青店夫婦被縱火燒死案，高雄高分院仍維持無期徒刑判決。（記者鮑建信攝）

    屏東刺青店夫婦被縱火燒死案，高雄高分院仍維持無期徒刑判決。（記者鮑建信攝）

    震驚社會的屏東刺青店老闆黃姓夫婦遭縱火死亡案，許姓嫌犯僅因細故行兇，被地院國民法官庭依殺人等罪，判處無期徒刑，檢方上訴要求改判死刑，被高等法院高雄分院駁回。

    屏東地檢署指出，被告許男（19歲、在押）曾三度到屏東市黃姓夫婦經營的刺青工作室紋身。2023年10月27日，他未預約，逕自到工作室，被黃男要求離去，雙方曾發生口角衝突。

    許嫌因而心生不滿，於同月29日凌晨，騎車到加油站購買汽油，再轉往五金百貨行買火柴後，到刺青工作室1樓大門外，朝2輛機車潑灑汽油並點燃，隨即火速離開現場。

    由於火勢猛烈，瞬間波及到工作室，黃姓夫婦睡夢中驚醒，逃避不及傷重死亡，許嫌被屏東地院國民法官庭依殺人等罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身。

    許嫌不服上訴，雖坦承客觀事實，但否認意圖放火殺人﹔檢方則認為許嫌惡性重大，院方量刑太輕，上訴要求改判死刑。

    高雄高分院審理後，認為原審認事用法，並無不當，判決兩造均駁回，尚未定讞。

