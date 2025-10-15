學生嬉鬧拆掉教室門 新竹教師出手管教反被告

學生瘋狂拆掉教室門，新竹教師出手管教反被告。（記者蔡彰盛攝）

新竹縣某國中上生科課程時，學生瘋狂嬉鬧，竟將教室門拆掉，授課的邱姓教師為制止學生，與3名學生有肢體衝突，事後遭3名學生與家長聯手提起民刑事訴訟，但檢方與法官都認為邱師事出於管教目的而出手，並無傷害學生的故意，因此不起訴且駁回民事求償。

3名國中生提告指控，112年11月1日中午，在新竹縣某國中生科教室內，有學生拿塑膠槌敲門，邱姓教師誤以為係戴生所為，未加詢問，即徒手掐其脖子，致戴生無法說話，脖子瘀傷。

隨後邱師再轉向趙生，徒手從背後勒住脖子，並用腳踹脊椎、骨盆，致其身體多處受傷，並辱罵三字經、王八蛋。

之後邱師再轉向掐住陳生脖子、踹大腿，將其摔倒在地、壓制在地上，致陳生身體多處傷害。最後趙生求償20萬元，戴生與陳生各均6萬6千元。

邱姓教師則說，原告們去驗傷，但實際上並沒有什麼傷害，當時學生拿著東西到處追打，班級秩序非常混亂、失控，他請學生坐好，但3名原告玩瘋了，講不通，所以才會發生拉扯，他沒有傷害、公然侮辱學生的故意。

法官調查，3名學生曾對邱師提出傷害、公然侮辱罪嫌刑事告訴，經檢察官不起訴並經高檢署駁回原告再議，檢察官及高檢署所持理由為，證人說當時同學在課堂中嬉鬧，有學生把教室的門拆下來，邱師一時氣憤，所以跟學生起衝突，沒有看到邱對戴生動手，有看到架著趙生脖子拖回教室，有看到邱師跟陳生扭打在地上等詞，足見邱師係為維持教室秩序，因教室門被學生拆掉，所以與學生發生肢體衝突，既是基於管教目的而出手，其主觀上應無傷害故意。

且原告3人於就診時，均無明顯傷勢，縱有傷勢，亦屬輕微，難認邱師有傷害故意。

法官認為就本案而言，自一般人旁觀立場，邱男為人師表，與學生衝突過程中口出惡言，該舉動非但不會減低、貶損趙生社會評價，似反彰顯被告品德有虧。最後駁回3名學生之訴。

