為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    學生嬉鬧拆掉教室門 新竹教師出手管教反被告

    2025/10/15 09:33 記者蔡彰盛／新竹報導
    學生瘋狂拆掉教室門，新竹教師出手管教反被告。（記者蔡彰盛攝）

    學生瘋狂拆掉教室門，新竹教師出手管教反被告。（記者蔡彰盛攝）

    新竹縣某國中上生科課程時，學生瘋狂嬉鬧，竟將教室門拆掉，授課的邱姓教師為制止學生，與3名學生有肢體衝突，事後遭3名學生與家長聯手提起民刑事訴訟，但檢方與法官都認為邱師事出於管教目的而出手，並無傷害學生的故意，因此不起訴且駁回民事求償。

    3名國中生提告指控，112年11月1日中午，在新竹縣某國中生科教室內，有學生拿塑膠槌敲門，邱姓教師誤以為係戴生所為，未加詢問，即徒手掐其脖子，致戴生無法說話，脖子瘀傷。

    隨後邱師再轉向趙生，徒手從背後勒住脖子，並用腳踹脊椎、骨盆，致其身體多處受傷，並辱罵三字經、王八蛋。

    之後邱師再轉向掐住陳生脖子、踹大腿，將其摔倒在地、壓制在地上，致陳生身體多處傷害。最後趙生求償20萬元，戴生與陳生各均6萬6千元。

    邱姓教師則說，原告們去驗傷，但實際上並沒有什麼傷害，當時學生拿著東西到處追打，班級秩序非常混亂、失控，他請學生坐好，但3名原告玩瘋了，講不通，所以才會發生拉扯，他沒有傷害、公然侮辱學生的故意。

    法官調查，3名學生曾對邱師提出傷害、公然侮辱罪嫌刑事告訴，經檢察官不起訴並經高檢署駁回原告再議，檢察官及高檢署所持理由為，證人說當時同學在課堂中嬉鬧，有學生把教室的門拆下來，邱師一時氣憤，所以跟學生起衝突，沒有看到邱對戴生動手，有看到架著趙生脖子拖回教室，有看到邱師跟陳生扭打在地上等詞，足見邱師係為維持教室秩序，因教室門被學生拆掉，所以與學生發生肢體衝突，既是基於管教目的而出手，其主觀上應無傷害故意。

    且原告3人於就診時，均無明顯傷勢，縱有傷勢，亦屬輕微，難認邱師有傷害故意。

    法官認為就本案而言，自一般人旁觀立場，邱男為人師表，與學生衝突過程中口出惡言，該舉動非但不會減低、貶損趙生社會評價，似反彰顯被告品德有虧。最後駁回3名學生之訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播