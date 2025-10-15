為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台北婦遭騙1.6億翻版？彰化傳「生基位」詐騙 警火速逮車手

    2025/10/15 09:41 記者陳冠備／彰化報導
    警方查獲詐騙集團用來行騙，偽造的生基位文件。（圖由警方提供）

    警方查獲詐騙集團用來行騙，偽造的生基位文件。（圖由警方提供）

    詐騙集團手法推陳出新，竟連「生基位」都成詐財工具！台北一名63歲失智婦人，3年間被詐團以投資生基位為由騙走1億6000萬元，畢生積蓄化為烏有，沒想到類似手法也出現在彰化田中，所幸警方及時攔阻，成功逮捕詐團車手，及時守住民眾30萬元積蓄。

    警方指出，一名65歲被害人在8月底透過LINE結識一名陌生網友，對方初期絕口不提投資，只是每日噓寒問暖、聊天關心，逐步建立信任感，待關係熟絡後，便聲稱有在「仲介販售生基位」，並以可改運轉好運為由，慫恿被害人購買額外的生基位及周邊商品，宣稱可獲利，要求支付30萬元現金。

    田中警分局表示，日前接獲情資，掌握雙方相約收款，立即派員埋伏守候，果然當場逮獲前來取款的羅姓而車手，並查扣現金30萬元與手機1支。訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，將車手移送彰化地檢署偵辦。

    田中分局分局長林鼎超鄭重呼籲，近期「生基位買賣」已成為新興詐騙標的，歹徒常以溫情攻勢包裝投資陷阱。民眾對於網友推薦的不明投資管道，務必提高警覺，有任何疑慮請立即撥打165反詐騙專線或向附近派出所求助，以免畢生積蓄付諸流水。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方從車手背包起出30萬元詐款。（圖由民眾提供）

    警方從車手背包起出30萬元詐款。（圖由民眾提供）

    熱門推播