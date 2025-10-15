托嬰中心驚傳女嬰溺斃 新竹縣府組專案小組調查

女嬰不明原因掉入園內約20公分深的生態池有一處缺口。（民眾提供）

新竹縣一家私立托嬰中心8日發生1歲9個月的女嬰溺斃憾事！女嬰不明原因掉入園內約20公分深的生態池，檢警相驗初步研判為意外溺斃窒息死亡，排除外力介入，相關責任尚待釐清。新竹縣政府社會處表示，已成立專案小組進行調查與人員訪談，針對涉及人員疏忽或管理違失部分，後續將依調查結果，依兒童及少年福利與權益保障法及托育服務相關法規，予以裁處。

消防局表示，10月8日上午11時7分接獲報案，竹北市某幼兒園托嬰中心發生疑似幼童溺水、失去呼吸心跳案件。線上即時指導現場人員施作心肺復甦術，成功協助女童在送醫前恢復自主呼吸與心跳。救護人員接手處置，11點32分將患者送往竹北台大生醫醫院，女童於到院前一度恢復自主性呼吸、心跳，但當天下午2點詢問醫院，患者經急救後仍宣告不治。

警察局表示，初步調查，女童獨自1人到園區戶外生態池，該池以木柵欄圍繞，但有一處約50到100公分寬的缺口。檢警相驗初步研判為意外溺斃窒息死亡，排除外力介入，相關責任尚待釐清。

社會處說明，當下立即派員前往醫院陪伴家屬，同時派員至托嬰中心了解事發經過，調閱監視器畫面，並查驗現場環境與人員配置。要求托嬰中心開家長說明會，且不得新收托幼兒；並與新竹縣托嬰協會合作盤點臨近托嬰中心收托缺額，協助有轉托需求的家長。

同時，通令要求各托嬰中心全面檢視安全措施，並加強兒童安全防護與照顧，以防止類似憾事再次發生。由竹縣學生輔導諮商中心入園，針對受影響幼生進行團體輔導，並將評估幼生需求，予以後續輔導資源，另組成安心服務團隊，持續提供支持協助。

社會處指出，縣府已著手行政調查作業，若經調查確認托育人員違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項各款行為，將依同法第97條處6萬至60萬罰鍰，並得公布其姓名；另，如托嬰中心違反同法第83條各款情事，經查證屬實將處6萬至60萬罰鍰，並命其限期改善，屆期未改善者，得按次處罰；情節嚴重者，得命其停辦1個月以上1年以下並公布其名稱。

縣府強調，對於幼兒照顧安全絕不寬貸，將以最嚴謹與公開的態度處理，並同步全面檢視縣內托嬰中心及幼兒園各場域的安全管理，加強維護中心及園內人員對於幼兒及幼生。

消防局提醒，家中與托育機構應加強幼兒活動區域的安全防護，特別是浴室、戲水區及容器積水處，避免幼童因好奇或照顧疏忽而發生溺水意外。若發現有人疑似溺水無呼吸心跳，請立即撥打119，依照指示進行DA-CPR，把握黃金搶救時間。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

新竹縣政府社會處表示，已針對8日竹北市某托嬰中心1歲9個月女嬰溺斃案成立專案小組調查。（資料照，記者廖雪茹攝）

