新竹噁男偷拍女同事如廁 一女慘遭偷拍八次

新竹噁男偷拍女同事如廁，一女慘遭偷拍八次之多。（情境照）

新竹縣25歲黃姓男子在公司的2間女廁，以手機偷拍女同事如廁風光，結果有5名女同事被偷拍，其中一人還遭拍8次之多，新竹地檢署依妨害秘密罪嫌起訴黃男。

法官調查，25歲的黃男從去年底開始，在新竹縣公司的4樓女廁、5樓女廁，利用自備智慧型手機開啟相機功能，趁女同事如廁之際，將手機自廁所隔間下方越過隔板，拍攝多名女同事如廁風光，今年1月10日晚間8點多又再偷拍時，遭A女當場發現並報警處理，經警扣得手機1支，始循線查悉上情。

案經新湖警分局過濾後，發現共有5名被害人遭偷拍，檢方依刑法無故攝錄他人性影像罪嫌將黃男起訴。

檢警調查，黃男無故攝錄3名女同事影像各1次，1女被偷拍8次、另女遭拍2次。合計共有13段偷拍影像。

事後黃男與被害女同事均達成調解，被害人均具狀撤回告訴等情，因此法官判決公訴不受理。

至於扣案手機，法官考量該手機內存有竊錄多名被害人身體隱私部位影像之電磁紀錄，而依現今技術水準，該影像檔案縱經刪除，亦得以還原後再大量複製，一旦曝光，對於被害人名譽及身心影響甚大，因此宣告沒收。

