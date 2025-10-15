中山高南下林口段清晨連環車禍 一度回堵13公里

中山高林口南下38.6K路段，今天尖峰時段再傳大貨車、轎車連環事故，造成後方回堵到台北路段，塞車車潮一度長達13公里，相關單位呼籲用路人及早改道。（記者吳仁捷翻攝）

中山高林口路段南下38.6K處今天上午7點尖峰時段再傳連環車禍，一輛滿載石灰粉的大貨車在林口A匣道前與另輛大貨車、2輛轎車發生連環車禍，由於需先卸載石灰粉，國道兩車道加上路肩都封閉，造成後方嚴重回堵，車流從車禍處一度塞到台北路段，一度回堵達13公里，急壞趕著上班的通勤族。

國道警方表示，上午7時許獲報南下38.6K傳出聯結車、轎車連環車禍，一度封閉外側2線+路肩，事故大貨車滿載石灰石，必須卸載貨物也占用3個車道，原定預估一個小時處理現場，卻直到上午8時許才排除，後方車流仍呈現紫爆、紅爆塞車局面。

高公局、國道警方證實，從事故點起後方南下路段持續回堵，三重到林口間路段車速可能只有10到30公里；至於車禍原因及肇事責任，仍待警方進一步調查釐清。

