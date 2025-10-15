為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中山高南下林口段清晨連環車禍 一度回堵13公里

    2025/10/15 09:03 記者吳仁捷、徐聖倫／新北報導
    中山高林口南下38.6K路段，今天尖峰時段再傳大貨車、轎車連環事故，造成後方回堵到台北路段，塞車車潮一度長達13公里，相關單位呼籲用路人及早改道。（記者吳仁捷翻攝）

    中山高林口南下38.6K路段，今天尖峰時段再傳大貨車、轎車連環事故，造成後方回堵到台北路段，塞車車潮一度長達13公里，相關單位呼籲用路人及早改道。（記者吳仁捷翻攝）

    中山高林口路段南下38.6K處今天上午7點尖峰時段再傳連環車禍，一輛滿載石灰粉的大貨車在林口A匣道前與另輛大貨車、2輛轎車發生連環車禍，由於需先卸載石灰粉，國道兩車道加上路肩都封閉，造成後方嚴重回堵，車流從車禍處一度塞到台北路段，一度回堵達13公里，急壞趕著上班的通勤族。

    國道警方表示，上午7時許獲報南下38.6K傳出聯結車、轎車連環車禍，一度封閉外側2線+路肩，事故大貨車滿載石灰石，必須卸載貨物也占用3個車道，原定預估一個小時處理現場，卻直到上午8時許才排除，後方車流仍呈現紫爆、紅爆塞車局面。

    高公局、國道警方證實，從事故點起後方南下路段持續回堵，三重到林口間路段車速可能只有10到30公里；至於車禍原因及肇事責任，仍待警方進一步調查釐清。

    中山高林口南下38.6K路段，今天尖峰時段再傳大貨車、轎車連環事故，造成後方回堵到台北路段，塞車車潮一度長達13公里，相關單位呼籲用路人及早改道。（記者吳仁捷翻攝）

    中山高林口南下38.6K路段，今天尖峰時段再傳大貨車、轎車連環事故，造成後方回堵到台北路段，塞車車潮一度長達13公里，相關單位呼籲用路人及早改道。（記者吳仁捷翻攝）

    中山高林口南下38.6K路段，今天尖峰時段再傳大貨車、轎車連環事故，造成後方回堵到台北路段，塞車車潮一度長達13公里，相關單位呼籲用路人及早改道。（記者吳仁捷翻攝）

    中山高林口南下38.6K路段，今天尖峰時段再傳大貨車、轎車連環事故，造成後方回堵到台北路段，塞車車潮一度長達13公里，相關單位呼籲用路人及早改道。（記者吳仁捷翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播