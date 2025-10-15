為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    轟趴撿屍！代價88萬 換得免入獄

    2025/10/15 09:18 記者顏宏駿／彰化報導
    男子趁女方酒醉，性侵得逞，被判2年徒刑。（示意圖）

    男子趁女方酒醉，性侵得逞，被判2年徒刑。（示意圖）

    家住彰化縣的黃男邀友人到他住處開趴，眾人喝到爛醉，他見其中A女頗具姿色，興起「撿屍」念頭，趁對方意識昏沉褪去其內褲，意圖性交，A女被嚇醒，黃男不顧對方的抗拒，性交得逞。

    A女提驗傷單，到法院提告，黃男才知「事情大條」，最後雙方以88萬元和解。法官判處黃男處有期徒刑2年，緩刑5年、義務勞動240小時。

    未滿18歲的的A女參加朋友的轟趴，意外被黃男性侵得逞，回家向家人哭訴。家人帶著她到醫院驗傷，並到法院對黃男提告。黃男坦承犯行，稱自己不知對方是未滿18歲之少女。

    判決書指出，A女在聚會後不勝酒力而於黄男住處睡著，黄遂基於強制性交之犯意，先將A女所穿短褲及內褲脫去並撫摸其大腿內側，A女因此驚醒，黄男不顧A女推拒抵抗，強制性交行為1次。事後雙方以88萬元和解。

    法官審酌審酌被告為滿足己身慾望，而為本案犯行，對A女造成身心傷害，所為實不足取，應予非難；惟考量被告最終坦承犯行，並與A女及其家人調解成立，因此判處有期徒刑2年，緩刑5年、義務勞動240小時。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播