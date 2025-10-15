轟趴撿屍！代價88萬 換得免入獄

男子趁女方酒醉，性侵得逞，被判2年徒刑。（示意圖）

家住彰化縣的黃男邀友人到他住處開趴，眾人喝到爛醉，他見其中A女頗具姿色，興起「撿屍」念頭，趁對方意識昏沉褪去其內褲，意圖性交，A女被嚇醒，黃男不顧對方的抗拒，性交得逞。

A女提驗傷單，到法院提告，黃男才知「事情大條」，最後雙方以88萬元和解。法官判處黃男處有期徒刑2年，緩刑5年、義務勞動240小時。

未滿18歲的的A女參加朋友的轟趴，意外被黃男性侵得逞，回家向家人哭訴。家人帶著她到醫院驗傷，並到法院對黃男提告。黃男坦承犯行，稱自己不知對方是未滿18歲之少女。

判決書指出，A女在聚會後不勝酒力而於黄男住處睡著，黄遂基於強制性交之犯意，先將A女所穿短褲及內褲脫去並撫摸其大腿內側，A女因此驚醒，黄男不顧A女推拒抵抗，強制性交行為1次。事後雙方以88萬元和解。

法官審酌審酌被告為滿足己身慾望，而為本案犯行，對A女造成身心傷害，所為實不足取，應予非難；惟考量被告最終坦承犯行，並與A女及其家人調解成立，因此判處有期徒刑2年，緩刑5年、義務勞動240小時。

