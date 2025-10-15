台南仁德連棟鐵皮工廠凌晨火警 2人獲救1人送醫

台南市仁德區大同路3段一處連棟鐵皮工廠凌晨火警，火勢直到清晨5時許才撲滅，2人獲救，其中1人送醫。（記者劉婉君翻攝）

台南市仁德區大同路3段1處連棟的鐵皮工廠，今（15日）凌晨2時許發生火警，3棟工廠燃燒，火勢猛烈，消防人員救出2名民眾，其中1名69歲男子預防性送醫，火勢直到清晨5時許才撲滅，起火原因仍待進一步調查。

台南市消防局於今天凌晨2時44分接獲報案，仁德區大同路3段傳出火警，立即出動39車63人馳援，現場連棟鐵皮工廠，包括團購公司、汽車修配廠及樣品屋，火勢相當猛烈，大量濃煙不斷竄出，且疑有民眾受困，消防人員迅即布線灑水灌救。

團購公司43歲張姓屋主於2樓待援，經消防人員架梯撤出；汽車修配廠69歲盧姓屋主也由消防人員引導疏散，因遭濃煙嗆傷，送成大醫院。

火勢於清晨3時51分控制，持續灌救到清晨5時31分才撲滅，團購公司燃燒面積200平方公尺，汽車修配廠燃燒機車，燃燒面積50平方公尺，樣品屋燃燒裝潢材料，燃燒面積10平方公尺。詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

