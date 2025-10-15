為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    苗栗闆娘遭詐1610萬 6車手判刑最重4年4個月

    2025/10/15 08:09 記者彭健禮／苗栗報導
    6名車手分被苗栗地院依三人以上共同詐欺取財罪、未遂罪，處9個月至4年4個月不等之刑期。（記者彭健禮攝）

    苗栗一家企業社李姓老闆娘中了詐騙集團假冒「雪巴投資」詐欺圈套，陸續交付1610萬元，但她堅信沒被騙，還向警方秀出手機APP強調「持有上億獲利」；後來，李女因要求「出金」無果，才驚覺被騙，願與警方合作，以欲再投資900萬元，逮獲2名車手，並再追查出另4名車手。這些車手們分被苗栗地院依3人以上共同詐欺取財罪、未遂罪，處9個月至4年4個月不等之刑期。

    詐騙集團假冒「雪巴投資」名義，利用臉書廣告、假投資群組等管道進行詐財，李女中了圈套，於去年10月25日、29日，及11月18日、29日，依序以面交方式，交付對方100萬、300萬、500萬、710萬元。

    警方偵辦另一名被害人遭同集團詐騙案，發現李女也被騙，主動找上李女，但李女仍堅信沒有被騙，還向警方秀出手機APP內投資明細表，強調「持有上億獲利」；後來，李女因要求「出金」無果，才驚覺被騙。

    李女與警方合作，以欲再投資900萬元，於去年12月17日，誘出車手吳姓、王姓2名男子並予以逮捕。警方後續追查，再將前4案車手曾姓女子、林姓女子、許姓男子、黃姓男子查緝到案。全數依法送辦。

    法院審結，依各車手犯罪情節及造成李女的財產損失金額，依三人以上共同詐欺取財罪，判曾女1年3個月、林女2年6個月、黃男3年8個月；另500萬、710萬元之取款車手都是許男，被判4年4個月。此外，吳男、王男犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，分處10個月、9個月徒刑。

