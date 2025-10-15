為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    與友人女兒咖啡店約會 撫摸大腿長達5分鐘慘了

    2025/10/15 06:34 記者鮑建信／高雄報導
    楊男在咖啡店涉嫌公然撫摸友人女兒大腿，被高雄高分院判罪。（情境照）

    楊男在咖啡店涉嫌公然撫摸友人女兒大腿，被高雄高分院判罪。（情境照）

    屏東楊姓男子與友人的女兒在咖啡店見面，當眾涉嫌撫摸她大腿等處長達5分鐘，被高等法院高雄分院依違反性騷擾防治法，判處易科刑4月，並審酌她賠償和解，宣告緩刑2年。

    警方調查，被告楊男與被害人甲女的父親熟識後，並曾她和友人等多次出遊、見面。2023年7月11日下午，2人先約在屏東市郵局見面後，由楊男騎機車載往仁愛路「多那之Donutes 屏東仁愛門市」喝飲料。

    楊男趁比鄰而坐機會，涉嫌公然撫摸甲女大腿等處約5分鐘。屏東分局接獲報案，傳喚楊男到案說明，製作筆錄後，依違反性騷擾防治法罪嫌，函送屏東地檢署偵查、起訴。

    屏東地院判處楊男有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日。他不服上訴指出，已坦承犯行知所悔悟，並與被害人達成和解，請求從輕發落。

    高雄高分院合議庭法官考量楊男改口認罪，並賠償11萬元，被害人並替他求處緩刑，雖維持原審刑度，但予以緩刑2年，接受法治教育4場，期間保護管束，以啟自新，仍可上訴。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

