為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北車驚傳離譜性侵案 男子當眾強拉醉女到牆邊下手

    2025/10/15 01:30 記者王冠仁／台北報導
    台北車站近日發生一起離譜的性侵案。（資料照，圖中人物與新聞事件無關）

    台北車站近日發生一起離譜的性侵案。（資料照，圖中人物與新聞事件無關）

    上週正值國慶連假，許多民眾都外出旅遊，沒想到在連假期間，人來人往的台北車站，居然發生一起離譜的性侵案。一名男子在台北車站徘徊時，見到一名疑似喝醉的女子躺在車站外，該名男子居然在眾目睽睽之下，將女子拉到大廳旁的牆邊猥褻、性侵，過程長達10分鐘，直到有發現異狀的民眾見到報警，警方事後才循線將男子逮到並依法送辦。

    據了解，這起離譜案件發生在本月9日下午4時許，當時這名穿著邋遢、貌似街友的男子在台北車站周邊不斷徘徊，他不久後發現一名疑似喝醉、倒在車站外的女子，他居然不顧周圍人來人往，當眾將女子強拉到牆邊撫摸、性侵，期間10多分鐘都沒有人發現，一直到有名路過旅客察覺不對勁，才立即報警。

    鐵路警察局事後火速調閱監視器畫面追查，並循線逮到這名男子，將他依乘機性交、公然猥褻等罪嫌送辦。

    鐵路警察局表示，為維護民眾安全，目前已強化巡守勤務，每2個小時會派員在車站大廳、月台、廁所、樓梯間以及台北車站周邊值勤，避免再有類似離譜事件發生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播