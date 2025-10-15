北車驚傳離譜性侵案 男子當眾強拉醉女到牆邊下手

台北車站近日發生一起離譜的性侵案。（資料照，圖中人物與新聞事件無關）

上週正值國慶連假，許多民眾都外出旅遊，沒想到在連假期間，人來人往的台北車站，居然發生一起離譜的性侵案。一名男子在台北車站徘徊時，見到一名疑似喝醉的女子躺在車站外，該名男子居然在眾目睽睽之下，將女子拉到大廳旁的牆邊猥褻、性侵，過程長達10分鐘，直到有發現異狀的民眾見到報警，警方事後才循線將男子逮到並依法送辦。

據了解，這起離譜案件發生在本月9日下午4時許，當時這名穿著邋遢、貌似街友的男子在台北車站周邊不斷徘徊，他不久後發現一名疑似喝醉、倒在車站外的女子，他居然不顧周圍人來人往，當眾將女子強拉到牆邊撫摸、性侵，期間10多分鐘都沒有人發現，一直到有名路過旅客察覺不對勁，才立即報警。

請繼續往下閱讀...

鐵路警察局事後火速調閱監視器畫面追查，並循線逮到這名男子，將他依乘機性交、公然猥褻等罪嫌送辦。

鐵路警察局表示，為維護民眾安全，目前已強化巡守勤務，每2個小時會派員在車站大廳、月台、廁所、樓梯間以及台北車站周邊值勤，避免再有類似離譜事件發生。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法