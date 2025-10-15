穿背心辦公室追劇? 南警「超慢跑主任」被控霸凌 分局要查了

台南某警分局一位主任被爆料在辦公室超慢跑、言語霸凌部屬。（記者王捷攝）

台南某警分局「超慢跑主任」被PO網爆料，在辦公室超慢跑、霸凌部屬，因一個分局配置四名主任，文中未提職稱，讓各主任人人自危，甚至有警官回應要求爆料人「講清楚別害無辜」。被影射的分局指出，將會調查。

爆料指控，該主任每天穿著背心在辦公室超慢跑、用平板電腦追劇，但是對部屬卻不客氣，只要主任不喜歡的部屬，就會被針對、冷嘲熱諷，每天走進辦公室都不舒服，讓人身心俱疲，希望分局能重視，否則將公開相關影像。

請繼續往下閱讀...

PO文內容只說了「數字分局主任」，而台南的「數字分局」分別是警一到六分局，一個分局配置勤務中心、會計室、人事室與秘書室，共4位主任，因沒有講到職務，因此台南警界昨天整個下午都在討論「超慢跑主任」到底是哪位？

各警分局看到PO文後也展開內部調查，有主任疑似被誤會，甚至被迫到PO文底下留言，要求爆料人應該要講清楚，以免波及無辜，經過整個下午調查，某警分局認為一位勤務中心主任較符合穿背心超慢跑的習慣，但目前沒有部屬提供霸凌的證據。

有基層認為，利用職權霸凌事件只要分寸控制得當，即使嚴格執行內部規定，要求不對盤的部屬，主管也能以「內部管理」為由避免霸凌成立，但實務運作上，警察機關規定多如牛毛，認真要求起來，同事間也會比較。另外，有警官認為，勤務中心是警界普遍認為的「好缺」，兩線三星的主任通常也會派資深且要準備退休的警官久任，一旦內部有摩擦，分局也不好處理。

該分局表示，勤務中心主任利用休息時間，在辦公室內超慢跑，並未違反規定，若真有霸凌情形，將依規調查，不過如果只是命令、約束部屬、產生的相處摩擦，分局也有權調整職務，以維持工作秩序。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法