婦中假檢警電話噴光4030萬積蓄 詐團8成員被判如數賠償

新竹林姓婦人2年前接獲假檢警詐騙電話，謊稱其個資與帳戶外洩遭犯罪集團使用，檢察官為幫助她暫緩執行，騙她匯出數十筆畢生積蓄，總計4030萬元，新竹地院判8名詐團成員需如數賠償。

林女說，112年8月接獲假冒臺灣銀行人員電話，謊稱有人冒用她身分開戶，帳戶有大額資金匯入，顯示個資外洩，將電話轉接檢警偵辦，事後詐團假冒臺北地檢署檢察官，佯稱欲協助她暫緩執行及分案處理，要她到銀行臨櫃約定轉帳。林女依詐團指示陸續匯出數十筆款項，損失合計4030萬元。

被告孫德豪透過手機下達指令給管理幹部洪禎治、吳欣邑、等人，以掌控詐欺集團車手運作，並同時招募人頭戶兼提款車手加入詐欺集團。

孫德豪招募范宜亮加入詐團，提供名下銀行帳戶，林女經假冒「林錦鴻檢察官」要求，將1615萬元轉入范宜亮帳戶。

另洪禎治負責於新竹市區內，尋覓犯詐欺集團據點及提供詐欺集團成員食宿，以照顧詐欺集團生活起居；吳欣邑負責載運人頭戶兼提款車手，並協助人頭戶提供金融帳戶及轉交人頭帳戶資料，洪禎治、吳欣邑、余晨豪係負責收受人頭戶兼提款車手所提領款項，再轉交詐欺集團上游。林女共計匯款1215萬元至孫德豪等人所提供人頭帳戶。

另被告楊崇正招攬被告蕭琦擔任集氣事業公司負責人，並期約以15萬元作為對價，而由蕭琦申辦集氣公司名下銀行帳戶，隨即交給楊崇正，林女合計滙款800萬元至該帳戶。

另被告廖怡寧則依詐欺集團指示，登記為迦英有限公司人頭負責人，以迦英公司名義申請銀行帳號帳戶，再交予詐騙集團。林女也滙款400萬元至該帳戶。

法官判被告范宜亮應賠償1615萬元，孫德豪、洪禎治、吳欣邑、余晨豪應連帶賠償1215萬元，蕭琦、楊崇正應連帶賠償800萬元，廖怡寧應賠償400萬元。

