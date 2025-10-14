為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    直擊乘客下車詐騙！桃園運將機警報案逮車手 可拿1萬檢舉獎金

    2025/10/14 22:01 記者李容萍／桃園報導
    中壢警方與熱心計程車司機密切配合，於高鐵桃園站查獲38歲王姓男詐欺車手。（警方提供）

    中壢警方與熱心計程車司機密切配合，於高鐵桃園站查獲38歲王姓男詐欺車手。（警方提供）

    桃園市中壢區一名63歲田姓婦人落入假投資詐騙陷阱，於雙十國慶連假前與詐團成員約在高鐵桃園站附近面交，王姓詐欺車手搭乘的計程車司機察覺有異報警，並與警方機密切配合，順利查獲38歲王男，現場查扣現金376萬元等證物依法偵辦。

    中壢警分局長林鼎泰今（14）日表示，警政署自今年7月1日起提供檢舉詐欺車手獎金，民眾若提供具體線索或協助警方查獲詐欺車手（含領款、取簿、收水），經審核通過後可獲1萬元獎金。這名熱心司機積極協助逮獲車手，此案已報請警政署審核，呼籲民眾若發現可疑提領、收款行為，可立即向警方通報。

    中壢警分局青埔派出所9日下午3時許接獲報案，在中壢區高鐵北路一段疑似有詐騙集團正在詐騙民眾，請求警方協助。警方到場了解，63歲田姓婦人誤信詐騙集團所稱「國際銅價上漲、投資銅期貨可獲高報酬」，於9日提領大額現金交付王嫌，更受詐團指示向行員以「家中需要裝潢」來應付關懷提問，順利提領大筆現金。王嫌於下午2時搭車後，多次變換目的地，一下稱要南下屏東、又改往苗栗，最後轉往台北文山區，行跡反覆，引起計程車司機懷疑。

    司機在等待過程中目擊田婦將包裹交付王嫌，懷疑涉及詐騙，隨即透過計程車群組通知同行協助報案。警方接獲通報後，於青埔高鐵站附近攔停計程車，成功查獲王嫌，現場查扣現金新台幣376萬元、收據、手機及識別證等證物，全案依詐欺罪嫌移送偵辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    中壢警方與熱心計程車司機密切配合，於高鐵桃園站查獲38歲王姓男詐欺車手。（警方提供）

    中壢警方與熱心計程車司機密切配合，於高鐵桃園站查獲38歲王姓男詐欺車手。（警方提供）

    中壢警方與熱心計程車司機密切配合，查扣現金376萬元等證物依法偵辦。（警方提供）

    中壢警方與熱心計程車司機密切配合，查扣現金376萬元等證物依法偵辦。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播