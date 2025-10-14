直擊乘客下車詐騙！桃園運將機警報案逮車手 可拿1萬檢舉獎金

中壢警方與熱心計程車司機密切配合，於高鐵桃園站查獲38歲王姓男詐欺車手。（警方提供）

桃園市中壢區一名63歲田姓婦人落入假投資詐騙陷阱，於雙十國慶連假前與詐團成員約在高鐵桃園站附近面交，王姓詐欺車手搭乘的計程車司機察覺有異報警，並與警方機密切配合，順利查獲38歲王男，現場查扣現金376萬元等證物依法偵辦。

中壢警分局長林鼎泰今（14）日表示，警政署自今年7月1日起提供檢舉詐欺車手獎金，民眾若提供具體線索或協助警方查獲詐欺車手（含領款、取簿、收水），經審核通過後可獲1萬元獎金。這名熱心司機積極協助逮獲車手，此案已報請警政署審核，呼籲民眾若發現可疑提領、收款行為，可立即向警方通報。

請繼續往下閱讀...

中壢警分局青埔派出所9日下午3時許接獲報案，在中壢區高鐵北路一段疑似有詐騙集團正在詐騙民眾，請求警方協助。警方到場了解，63歲田姓婦人誤信詐騙集團所稱「國際銅價上漲、投資銅期貨可獲高報酬」，於9日提領大額現金交付王嫌，更受詐團指示向行員以「家中需要裝潢」來應付關懷提問，順利提領大筆現金。王嫌於下午2時搭車後，多次變換目的地，一下稱要南下屏東、又改往苗栗，最後轉往台北文山區，行跡反覆，引起計程車司機懷疑。

司機在等待過程中目擊田婦將包裹交付王嫌，懷疑涉及詐騙，隨即透過計程車群組通知同行協助報案。警方接獲通報後，於青埔高鐵站附近攔停計程車，成功查獲王嫌，現場查扣現金新台幣376萬元、收據、手機及識別證等證物，全案依詐欺罪嫌移送偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

中壢警方與熱心計程車司機密切配合，於高鐵桃園站查獲38歲王姓男詐欺車手。（警方提供）

中壢警方與熱心計程車司機密切配合，查扣現金376萬元等證物依法偵辦。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法