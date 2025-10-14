為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    10/14大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜 中秋加碼開5組

    2025/10/14 22:19 即時新聞／綜合報導
    10月14日開獎的第114000249期今彩539頭獎、第114000096期大樂透頭獎雙雙摃龜。大樂透中秋加碼100組100萬元開5組。（本報合成）

    10月14日開獎的第114000249期今彩539頭獎、第114000096期大樂透頭獎雙雙摃龜。大樂透中秋加碼100組100萬元開5組。（本報合成）

    10月14日開獎的第114000249期今彩539頭獎、第114000096期大樂透頭獎雙雙摃龜。大樂透中秋加碼100組100萬元開5組，剩14組未開出。

    第114000096期大樂透中獎號碼「11、16、20、31、39、41，特別號：06」。頭獎摃龜；貳獎開出2注，可得298萬8101元；參獎共57注中獎，每注可得5萬6126元；肆獎共128注中獎，每注可得1萬6067元；伍獎共2654注中獎，每注可得2000元；陸獎共3707注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬491注中獎，每注可得400元；普獎共4萬8385注中獎，每注可得400元。

    第114000096期49樂合彩中獎號碼為「11、16、20、31、39、41」。四合開出1注，可得20萬元；三合共64注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2043注中獎，每注可得1250元。

    第114000249期今彩539中獎號碼為「04、05、09、18、24」。頭獎摃龜；貳獎共216注中獎，每注可得2萬元；參獎共7866注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬99注中獎，每注可得50元。

    第114000249期39樂合彩中獎號碼為「04、05、09、18、24」。四合摃龜；三合共318注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬6560注中獎，每注可得1500元。

    第114000249期3星彩中獎號碼為「119」。壹獎共185注中獎，每注可得5000元。

    第114000249期4星彩中獎號碼為「5479」。壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

    大樂透中秋加碼100組100萬元開出5組，總中獎注數6注，其中4組為單注中獎、各得獎金100萬元；1組為2注均分、各得50萬元。台彩說，大樂透中秋加碼100萬獎項尚有14組未開出，將於下期（15日）繼續加開。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

