軍人參加民宿生日趴闖房性侵 求減刑緩刑被拒判3年10月

一名林姓男子擔任軍職期間，參加宜蘭縣某民宿生日趴後犯強制性交，被判3年10月。（情境照）

一名28歲林姓男子2年多前擔任軍職期間，與女子小真（化名）等人，受邀到宜蘭縣某家民宿參加生日趴，聚會結束後，他潛入民宿房間對小真非禮，被害人抗拒呼救仍被性侵得逞。林男現役軍人犯強制性交罪，一審被判有期徒刑3年10月。

判決指出，林姓男子2016年入伍服役，跟小真原本素不相識，後來因參加餐會有一面之緣，2023年5月中旬某日，2人受邀出席民宿生日趴，與眾人同歡通宵達旦，小真隔天清晨5點上樓就寢，林男基於強制性交犯意，進入小真房間犯案。



林男以強暴方式從小真身後環抱，接續撫摸身體、摀住嘴巴、拉扯頭髮，小真抗拒呼救仍被性侵，睡在隔壁房的生日趴友人察覺異狀，打開小真房門一探究竟，林男驚覺東窗事發迅速逃離現場。小真不甘受辱報警處理，全案由檢察官偵查起訴，移審宜蘭地方法院。

林男辯護人主張林男沒有前科，審理時坦承犯行，也跟小真調解成立，但因家庭開銷大，未履行調解條件，由於家中有幼兒需要照顧，請求酌減刑度，並給予緩刑。宜蘭地院合議庭認為，林男為滿足個人色慾犯強制性交，嚴重影響被害人身心，因此不酌減其刑，加上此罪最輕刑度超過2年，與緩刑要件不合，無法宣告緩刑。

宜蘭地院合議庭直指林男在案發時是現役軍人，本應有更高的自我要求，仍為本件犯行，顯見欠缺法治觀念，導致被害人承受莫大創傷，整體犯罪情節重大，判刑3年10月，可上訴。林男犯案1個多月後就退伍，目前從事裝潢木工。

