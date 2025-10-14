為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    獨家》央廣官網遭掛「五星旗」 竟是某電腦公司董座之子自導自演

    2025/10/14 21:08 記者劉慶侯／台北報導
    中央廣播電台官網首頁日前被惡意置換為五星旗。（資料照）

    中央廣播電台官網首頁日前被惡意置換為五星旗。（資料照）

    中央廣播電台官網遭駭客入侵，被放上中國五星旗照片事件，檢警專案小組查出，涉案的竟是央廣的吳姓電腦工程師，他認為央廣的電腦基礎設有漏洞，自認是「白帽駭客（正義的駭客）」，為證明所言不虛，「自導自演」演出這一場戲，再爆料給媒體和黃國昌，想藉此引起外界重視，加重「自己是有價值的吹哨者份量」。

    警方調查，37歲的吳姓電腦工程師，是國內某「超重量級」電腦公司董座之子。本身對電腦有極具有天分，被視為「資安天才。他在大學時期就因專業能力倍受重視，曾取得微軟的相關證照。今年五月入職央廣，擔任網管負責人。

    警方調查，自命不凡的吳嫌，認為自己是「白帽駭客」，所以他曾試圖侵入政府相關網站，找尋有無資安上的漏洞，再以「吹哨者」的角色，提供給各媒體或民代進行爆料。

    警方表示，「白帽駭客」是指電腦保安專家，專門從事滲透測試及其他測試方法，確保資訊系統安全。在網路用語，指站在駭客的立場攻擊自己或被別人允許攻擊的系統，以進行安全漏洞排查的程式設計師。

    警方調查，吳嫌在進入央廣後，發現電腦系統有漏洞，基於工作責任，他沒有主動進行修復，上個月起反而作爆料的動作，並且將系統癱瘓，官網出現中國五星旗照片，標頭也被換成工會訴求，甚至放上反攻中國書籍。

    檢警專案小組第一次將吳嫌逮捕時，他就供稱「是為了證實央廣的系統有漏洞」，並不是有惡意的攻擊，也否認有不法行為。

    據了解，吳嫌就是靠著扮演「資安吹哨者」角色，和媒體逐步建立關係，其中也包括有黃國昌在內。他也藉此「享受」被「擁有權力者」的尊重。這點從他曾一度怒嗆某人：「我是黃國昌的人」，可見一斑。

    堪稱趣味的是，他在交保獲釋後，居然轉頭就聯絡上某爆料週刊，希望透過對方作報導澄清，沒想到反讓自己越陷越深，越解釋越不清，又掉入另一個漩渦。

