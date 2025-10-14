騎單車台61線追撞廂型車不治 為恭醫院證實為外科部主任劉達仁

骨科醫師劉達仁台61線車禍不治，為恭醫院沉痛聲明。（院方提供）

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院今（14日）晚間證實，外科部主任劉達仁12日於台61線西濱快速道路，騎自行車追撞廂型車不治。院方指出，全體同仁對此事故深感震驚與哀慟，並對劉達仁家屬表達最深切的關懷與慰問。

為恭醫院劉姓骨科醫師熱愛自行車運動，12日騎自行車沿台61線公路南下，中午12點40分經新竹縣新豐鄉坡仔頭路段，不明原因撞上前方停等紅燈、準備綠燈起步的廂型貨車後門，當場失去生命跡象，送醫搶救仍不治。

為恭醫院表示，劉達仁任職為恭醫院逾22年，期間擔任外科部主任及外傷科主任，長年投入骨科臨床照護與醫學教育工作，不只醫術精湛且敬業盡責；劉達仁更於2023年帶領為恭醫院外傷小組緊急醫療認證「重大外傷審查」全數達標，取得重度級緊急醫療評定，奠定醫院急重症醫療量能重要基礎，貢獻卓著。

為恭醫院強調，劉達仁醫師為人謙和、認真負責，深受病患信賴與同仁敬重，是為恭醫療團隊的重要支柱與典範。事故發生後，院方第一時間成立緊急應變小組，協助家屬處理後續事宜，並完成院內骨科門診及手術等支援與醫師調度，確保醫療服務不中斷。

