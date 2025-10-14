為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    騎單車台61線追撞廂型車不治 為恭醫院證實為外科部主任劉達仁

    2025/10/14 19:11 記者蔡政珉／苗栗報導
    骨科醫師劉達仁台61線車禍不治，為恭醫院沉痛聲明。（院方提供）

    骨科醫師劉達仁台61線車禍不治，為恭醫院沉痛聲明。（院方提供）

    苗栗縣頭份市為恭紀念醫院今（14日）晚間證實，外科部主任劉達仁12日於台61線西濱快速道路，騎自行車追撞廂型車不治。院方指出，全體同仁對此事故深感震驚與哀慟，並對劉達仁家屬表達最深切的關懷與慰問。

    為恭醫院劉姓骨科醫師熱愛自行車運動，12日騎自行車沿台61線公路南下，中午12點40分經新竹縣新豐鄉坡仔頭路段，不明原因撞上前方停等紅燈、準備綠燈起步的廂型貨車後門，當場失去生命跡象，送醫搶救仍不治。

    為恭醫院表示，劉達仁任職為恭醫院逾22年，期間擔任外科部主任及外傷科主任，長年投入骨科臨床照護與醫學教育工作，不只醫術精湛且敬業盡責；劉達仁更於2023年帶領為恭醫院外傷小組緊急醫療認證「重大外傷審查」全數達標，取得重度級緊急醫療評定，奠定醫院急重症醫療量能重要基礎，貢獻卓著。

    為恭醫院強調，劉達仁醫師為人謙和、認真負責，深受病患信賴與同仁敬重，是為恭醫療團隊的重要支柱與典範。事故發生後，院方第一時間成立緊急應變小組，協助家屬處理後續事宜，並完成院內骨科門診及手術等支援與醫師調度，確保醫療服務不中斷。

    骨科醫師劉達仁台61線車禍不治，為恭醫院沉痛聲明。（院方提供）

    骨科醫師劉達仁台61線車禍不治，為恭醫院沉痛聲明。（院方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播